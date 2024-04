iPhone cala, Samsung riconquista il podio a inizio 2024

La buona notizia è che la ripresa c’è davvero: nei primi tre mesi del 2024 le spedizioni mondiali di smartphone sono aumentate del 7,8%: mentre Apple e iPhone segnano un andamento contrapposto a quello di mercato con un pesante -9,6% rispetto al primo trimestre 2023, Samsung torna al primo posto.

Nei dati preliminari IDC le spedizioni iPhone di Apple sono stimate a 50,1 milioni di unità e una quota di mercato del 17,3%, contro 55,4 milioni di terminali spediti nello stesso periodo dello scorso anno, quando la quota di mercato era del 20,7%.

Mentre per l’intero 2023 Apple è riuscita a conquistare e mantenere il podio di primo produttore smartphone al mondo, la flessione di inizio 2024 permette il sorpasso di Samsung che torna primo produttore al mondo con 60,1 milioni di terminali spediti con il 20,8% di quota mercato. Ma anche per Samsung è una mezza vittoria perché rispetto all’anno scorso segna un calo dello 0,7%.

Chi realmente guadagna dalla ripresa di mercato in corso sono i marchi cinesi con Xiaomi in testa, terzo costruttore al mondo, con 40,8 milioni terminali e una crescita del 33,8%. Ancora più impressionante Transsion con un balzo dell’84,9% e 28,5 milioni di terminali, quarto classificato, marchio di terminali economici che dalla Cina sta proseguendo una espansione internazionale.

La previsione: ripresa Apple e Samsung, guerra per gli altri

Due le tendenze fondamentali rilevate nel mercato smartphone: prezzi e valore dei terminali sono in aumento, perché i consumatori scelgono smartphone di fascia superiore sapendo già che li useranno più a lungo nel tempo.

Lato costruttori invece, gli analisti prevedono che nei prossimi mesi sia Samsung che Apple implementeranno strategie per ampliare e diversificare le rispettive offerte, tornando a crescere, mentre i marchi cinesi e costruttori più piccoli si daranno battaglia per guadagnare posizioni.

