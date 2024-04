Samsung rilascia le funzioni AI su più Galaxy

Samsung è stato tra i primi costruttori a introdurre funzioni di Intelligenza Artificiale AI a bordo dei suoi terminali con il lancio dei Galaxy S24 a gennaio, qui reportage e fotogalleria di macitynet: da allora il colosso sudcoreano ha continuato a lavorare per ampliare la disponibilità delle funzioni Galaxy AI a un numero sempre maggiore di utenti e dispositivi, fase che prosegue con il rilascio di One UI 6.1.

L’ultimo ampliamento porta le funzioni AI anche nei terminali Galaxy S22 rilasciati nel 2022, oltre che sugli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold4, Z Flip4 e sui tablet della serie Galaxy Tab S8. Ricordiamo che in precedenza le stesse funzioni sono approdate anche nei Galaxy S23, oltre che nei pieghevoli Fold5, Z Flip5 e il tablet Tab S9. All’inizio di aprile Samsung ha portato funzioni AI anche negli elettrodomestici della serie Bespoke.

Tornando a smartphone e tablet, le funzioni AI sono Cerca e Cerchia con Google, Assistente Chat, Interprete, Traduzione Live, Assistente Note, Assistente Trascrizione, Assistente Web, Modifica Generativa, Edit Suggestion e Wallpaper generati dall’AI.

Le funzioni AI tornano utili per velocizzare il lavoro di tutti i giorni, le operazioni che ripetiamo più spesso sullo smartphone, le comunicazioni, i viaggi e molto altro ancora. Per esempio la funzione AI Interprete trasforma le conversazioni in testi tradotti sullo schermo diviso in due parti.

Le funzioni Galaxy AI per vita e lavoro

Per esempio con Cerchia e Cerca con Google basta tracciare un cerchio con il dito intorno a quasliasi immagine o foto sullo schermo per avviare immediatamente una ricerca su Google. Assistente Note semplifica le attività di organizzazione con funzioni di formattazione automatica e riassunto.

Assistente Web riassume e traduce gli articoli sul web, mentre Assistente Trascrizione crea riassunti e traduzioni delle riunioni. Ancora Traduzione Live offre traduzioni simultanee di voce e testo durante le chiamate telefoniche, mentre Assistente Chat aiuta gli utenti a messaggiare in diverse lingue e a modificare il tono dei messaggi.

Disponibilità e aggiornamenti successivi

L’aggiornamento sarà rilasciato dall’inizio di maggio sui dispositivi Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Tab S8. Samsung informa che successivamente gli aggiornamenti del sistema operativo e delle funzioni AI saranno separati.

In particolare per le funzioni AI verranno rilasciati update delle app e del pacchetto lingua utilizzata direttamente sul Galaxy store, con un ciclo di aggiornamento costante e differente rispetto a quello del software del dispositivo.

