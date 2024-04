Huawei torna con Band 9 e i terminali della serie Nova 12

Huawei ha annunciato Band 9 e nova 12, rispettivamente, gli ultimi modelli di smart band e smartphone del costruttore cinese, ricordiamo negli scosi anni ridimensionato a causa del bando sulle tecnologie USA, ma da mesi alla ribalta su diversi fronti.

La smartband è compatibile con iOS e Android e – a detta del produttore – vuole ridefinire il concetto di monitoraggio del benessere di chi lo indossa. Ecco caratteristiche, foto e prezzi dei due dispositivi.

La nuova smartband di Huawei offre il supporto alla tecnologia TruSleep 4.0, che permette di tracciare il sonno in modo dettagliato, fornendo all’utente una panoramica completa.

HUAWEI Band 9 è spessa appena 8,99 mm e offre moduli di rilevamento ottico PPG ad alta efficienza, con un sensore di movimento a 9 assi e un migliorato sensore di luce ambientale.

Il design è tradizionale, con schermo in vetro curvo 2.5D, una unità AMOLED da 1,47 pollici con un rapporto schermo-corpo del 65% e risoluzione di 194 x 368 pixel.

HUAWEI Band 9 è disponibile in cinque diverse colorazioni Starry Black, White, Lemon Yellow, Charm Pink e Blue e offre oltre 10.000 quadranti tra cui scegliere tramite l’app Watch Face Store di Huawei Health.

Oltre al supporto TrueSleep la smartband offre tecnologia TruSeen 5.5, che permette di monitorare altri parametri legati al proprio benessere, tra cui stress, ciclo mestruale e analisi dell’aritmia. La band, inoltre, offre un sistema di allenamento basato sull’algoritmo HUAWEI TruSport in grado di fornire dati su corsa, passo, frequenza cardiaca e distanza percorsa.

Prezzo e disponibilità

Huawei Band 9 è disponibile al prezzo di 59,00 euro: in occasione del lancio, fino al 12 maggio, si acquista con uno sconto di 20 euro.

La serie nova 12

La serie di smartphone HUAWEI nova 12 è stata presentata dal produttore al grido di “Super Slim, Super Selfie”. Il primo è nova 12i, che si distingue per il design sottile e leggero, affiancato da nova 12 SE, che presenta l’iconico design Star Orbit Ring dei precedenti modelli della serie nova. Infine, si affianca a questi modelli nova 12i che si spinge oltre con il Super Star Orbit Ring.

HUAWEI nova 12i

Huawei nova 12i è dotato di un display LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. All’interno, è alimentato dal chipset Snapdragon 680 con supporto LTE, mentre a livello di memoria è equipaggiato con 8 GB di RAM e storage da 128 GB o 256 GB.

Il grande cerchio sul retro ospita solo una fotocamera: il sensore principale da 108 MP f/1.9 è accompagnato da un sensore di profondità da 2 MP e un singolo flash LED. Quanto all’autonomia, nova 12i ha una batteria da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida Huawei SuperCharge da 40W, che può ricaricare la batteria fino al 62% in soli 30 minuti.

Huawei nova 12s

Si tratta, in sostanza, della edizione globale del precedente Huawei nova 11. Il terminale si presenta sotto i 7 mm di spessore e ha una fotocamera frontale da 60 MP. Sul retro ci sono fotocamere principali da 50 MP e ultra-grandangolare da 8 MP, supportate da messa a fuoco laser e sensore di temperatura del colore.

Il nova 12s è dotato di un più potente chip Snapdragon 778G con 8 GB di RAM e un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Huawei nova 12 SE

In questo caso, il dispositivo è alimentato dallo Snapdragon 680 e ha un display OLED da 6,67 pollici sul frontale e una tripla fotocamera da 108 MP sul retro.

Si tratta, anche in questo caso della riedizione del Huawei 11SE, che arriva in versione globale sotto il nome 12 SE. E’ un terminale ancora valido nella sua fascia di mercato, con una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 66W. La variante globale è dotata di 8 GB di RAM e storage da 128 GB o 256 GB, e ancora una volta, come per i fratelli, è alimentata a livello software dalla EMUI 14 invece che da HarmonyOS.

Prezzi e disponibilità

• HUAWEI nova 12s nei colori Black, Blue, White al costo di 499,00 euro;

• HUAWEI nova 12 SE nei colori Black e Green al costo di 379,00 euro;

• HUAWEI nova 12i nei colori Black e Green al costo di 279,00 euro.

Da questa pagina di Amazon è disponibile il negozio Huawei, tutte le notizie sul colosso cinese da questa pagina di macitynet.