Oppo Air Glass sono realtà, gli occhiali del futuro in video

OPPO non aveva fatto mistero che avrebbe presentato durante gli Inno Day i suoi occhiali smart. Prendono il nome di Oppo Air Glass, e si tratta di un dispositivo di realtà assistita (aR) che si aggancia a cornici appositamente progettate e utilizza un micro proiettore per sovrapporre diversi tipi di informazioni direttamente davanti agli occhi di chi li indossa.

L’Air Glass è disponibile in bianco o nero ed è composto da due parti: il telaio, che ospita i componenti, come il chipset Snapdragon Wear 4100 Platform, e l’obiettivo. Poi c’è la guida d’onda monoculare e un micro proiettore Spark auto-sviluppato che utilizza la tecnologia micro-LED per proiettare le informazioni attraverso le lenti in vetro a cinque elementi.

Il proiettore è tra i più compatti del settore con appena 0,5 cc (circa le dimensioni di un chicco di caffè), mentre la tecnologia micro-LED consente al proiettore di raggiungere elevati livelli di luminosità nonostante le dimensioni ridotte.

Air Glass di Oppo ha una guida d’onda di diffrazione ottica su misura con due modalità di visualizzazione: scala di grigi a 16 livelli e scala di grigi a 256 livelli, che può fornire fino a 1400 nit di luminosità media in modo che le informazioni rimangano visibili in diverse condizioni di illuminazione, dunque anche mentre li si indossa durante il giorno.

E’ possibile controllare le informazioni su Air Glass tramite tocco, voce, movimento della mano (se abbinato a un Oppo Watch 2) o movimenti della testa. Ad esempio, è possibile utilizzare un cenno del capo, o scuotere la testa, per aprire e chiudere le notifiche.

Oppo Air Glass può mostrare una varietà di applicazioni, come Meteo, Calendario, informazioni sulla salute, quelle di navigazione o utilizzare la funzione Teleprompter, che ti consentono di fare una presentazione praticamente ovunque. Non solo, c’è anche una funzione di traduzione integrata, che consente la comunicazione interculturale tra due persone che indossano Air Glass, anche se gli interlocutori parlano lingue differenti. La traduzione bidirezionale cinese mandarino – inglese sarà immediatamente disponibile, mentre la traduzione dal Cinese mandarino al giapponese e il coreano arriveranno in un secondo momento.

L’Oppo Air Glass verrà lanciato in Cina nel primo trimestre del 2022. Sarà disponibile in bianco o nero con una scelta di due montature: una mezza montatura argento e una full frame nera, che è più adatta per le persone che richiedono occhiali correttivi.

Air Glass richiederà l’app Smart Glass per il corretto funzionamento, disponibile su Oppo Watch 2 e qualsiasi smartphone Oppo, con ColorOS 11 o versioni successive.