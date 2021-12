OPPO pronta a svelare un NPU e i nuovi Smart Glasses

Iniziano gli Inno Day 2021, dove OPPO è pronta a svelare una nuova NPU all’avanguardia e i suoi smart glasses. Ecco di che si tratta.

In occasione del prossimo OPPO Inno Day 2021, OPPO, che ormai è una tra le aziende leader del settore degli smartphone e smart device, svelerà importanti aggiornamenti alla sua line up, presentando diverse tecnologie innovative. Al più grande evento tecnologico dell’azienda debutteranno la prima NPU (Neural Processing Unit) di OPPO e i nuovi smart glasses, oltre a diverse altre novità.

Al momento non c’è ancora nulla di tangibile, se non l’annuncio che OPPO svelerà i nuovi dispositivi agli INNO DAY 2021, che si svolgeranno sia online che offline, il 14 ed il 15 dicembre prossimo. Durante l’evento, Tony Chen, fondatore e CEO dell’azienda, presenterà le prossime mosse strategiche dell’azienda e le novità in ambito R&S. Contemporaneamente, altri senior executive introdurranno l’NPU e gli smart glasses.

Durante INNO DAY 2021 OPPO esporrà nel dettaglio alcune delle sue ultime tecnologie, tra cui la “Retractable Camera” e il “Digital Human”, oltre a presentare innovazioni legate all’imaging, all’AI, all’AR e al 5G.

Già agli Inno Day del 2019, OPPO ha introdotto nuovi prodotti e tecnologie, come la prima generazione di AR Glass, la CPE 5G e lo smartwatch OPPO Watch. Lo scorso anno, invece, l’azienda ha presentato tre prodotti, tra cui l’OPPO X 2021 Rollable Concept Handset, AR Glass 2021 e CybeReal. Quest’anno OPPO continuerà la tradizione presentando le sue ultime fatiche, che tentano di spingere i confini dei progressi tecnologici in avanti.

Quest’anno gli utenti potranno partecipare al lancio virtuale, utilizzando degli avatar personalizzati per provare le ultime novità in prima persona. Vi terremo informati non appena gli OPPO INNO DAY avranno inizio, il prossimo il 14 ed il 15 dicembre 2021.

