Su Apple TV+ arriverà la quarta stagione di Servant

Il regista M. Night Shyamalan ha annunciato la quarta e ultima stagione della serie “Servant” per Apple TV+.

“Servant” è un thriller psicologico diretto dal regista nominato agli Oscar M. Night Shyamalan, che racconta la storia di una coppia di Filadelfia in lutto dopo che un’orribile tragedia ha creato una spaccatura nel loro matrimonio e ha permesso a una forza misteriosa di entrare nella loro casa. La serie è stata creata da Tony Basgallop, produttore esecutivo e scrittore nominato ai British Academy of Film and Television Arts.

La notizia della nuova stagione arriva a solo un mese dalla messa in onda della terza. Shymalan ha condiviso la notizia su Twitter, riferendo che l’idea originale era di realizzare in tutto 40 episodi ma non ci sono certezze che tutti questi potrannno essere realizzati.

Happy to announce (in my very fitting Jericho t-shirt) that @Servant is greenlit for its 4th & final season. I set the goal to tell 1 story in 40 episodes knowing there was no guarantee we would achieve it. It was a huge risk. Thanks @AppleTVPlus & #Servant cast, crew, & fans. pic.twitter.com/fv9nviVz53

— M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) December 14, 2021