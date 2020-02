Sconto boom da 126 euro su Apple Watch 3 GPS+Cellular: lo pagate solo 242,90€

Su Amazon l’Apple Watch 3 è in supersconto. La versione GPS Cellular da 42mm scende a 242,90 euro, il prezzo più basso che ha mai avuto questo modello e lo stesso prezzo del modello senza rete cellulare.

Lo smarwatch in sconto è quello ben noto, lanciato due anni fa quando era il top del mercato. Lo scorso anno era stato superato da Apple Watch 4. Ora con il lancio di Apple Watch 5 resta in commercio come entry level assoluto, anche se è ancor più che adeguato.

Ricordiamo che al confronto con Apple Watch 5 mostra alcuni limiti come schermo di dimensioni differenti, niente misurazione dell’elettrocardiogramma, audio meno potente. Ma tutto il resto c’è, incluso, nella versione che presentiamo in sconto, la rete cellulare che potete usare per fare e ricevere chiamate anche in assenza di un iPhone (previo ovviamente contratto con Vodafone).

Apple Watch 3 con rete cellulare, qui in versione 38 mm, ora costa meno di quanto non costasse prima del lancio di Apple Watch 5, ma costa pur sempre 369 euro. A 242,90 euro ottenete uno sconto del 28% sul prezzo attuale si tratta del prezzo più basso che abbiamo mai visto per questo modello ma è anche, in pratica, lo stesso prezzo che ha il modello senza rete cellulare: 239 euro

