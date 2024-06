Oppo Reno 12 e Pro portano AI nella mani di tutti

Pubblicità

Oppo presenta i suoi due smartphone dotati di AI, Reno 12 e Reno 12 Pro, che introducono una serie di funzionalità di intelligenza artificiale generativa, andando così ad allinearsi a quello che è l’attuale focus del mercato. I nuovi modelli segnano un’importante evoluzione nella serie Reno di OPPO e rappresentano il primo passo significativo nel rendere accessibili gli smartphone AI a un pubblico più ampio.

Entrambi i terminali presentano un design che il costruttore battezza Futuristic Fluid, con una struttura in lega altamente resistente e sono basati sulla piattaforma mobile MediaTek Dimensity 7300-Energy, sviluppata in collaborazione con MediaTek per offrire prestazioni superiori.

La riscossa dei terminali AI

All’inizio di quest’anno, Oppo ha dichiarato il suo impegno nel voler portare l’intelligenza artificiale a un pubblico più ampio, non solo sugli smartphone di fascia alta. In collaborazione con Google, Microsoft, MediaTek e altri partner, Oppo punta a velocizzare la diffusione di una nuova generazione di smartphone dotati di AI.

Reno 12 e Reno 12 Pro introducono funzioni aI, come ad esempio AI Eraser, grazie al quale è possibile rimuovere facilmente elementi di disturbo dalle foto con un semplice tocco. Le funzioni AI Clear Face e AI Best Face migliorano, invece, la definizione dei dettagli nei ritratti di gruppo e correggono automaticamente gli occhi chiusi nelle foto.

Ed ancora, AI Studio consente di creare avatar digitali o ritratti artistici a partire da una sola foto, sfruttando le capacità della GenAI per trasformare l’utente in cowboy, protagonista di manga cyberpunk e altro ancora.

Il costruttore ha adottato un design con una finitura argento futuristica. Il pannello posteriore in vetro presenta una Texture Fluid Ripple che crea un effetto tridimensionale. Reno12 è disponibile anche in una colorazione Black Brown, mentre Reno12 Pro offre il design Nebula Black con una finitura bicolore.

Quanto alle altre caratteristiche tecniche, Reno 12 Pro presenta l’Infinite View Screen, uno schermo OLED da 6,7 pollici e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Reno 12, invece, è il primo al mondo ad utilizzare il Corning Gorilla Glass 7i, che offre una protezione eccezionale contro cadute e graffi. Con una certificazione IP65, i modelli sono anche resistenti alla polvere e all’acqua, con componenti critici rinforzati.

Quanto alla fotocamera principale di entrambi è dotata di un sensore Sony LYT-600 con autofocus omnidirezionale e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Entrambi i modelli dispongono di una modalità Ritratto con zoom 2x per ritratti con effetto bokeh. Reno 12 Pro include una Telephoto Portrait Camera da 50MP e una nuova Selfie Camera da 50MP con autofocus e effetti di ritocco AI.

La registrazione video 4K a 30 fps è disponibile sia per le fotocamere posteriori che frontali, offrendo video ad alta definizione.

Come già accennato, gli smartphone sono basati sulla piattaforma MediaTek Dimensity 7300 Energy costruita con tecnologia a 4 nanometri, sviluppata in collaborazione con Oppo. La CPU-Vita di Trinity Engine ottimizza le risorse del SoC, mentre RAM-Vita migliora l’uso della RAM per accelerare l’avvio delle app. La compressione senza perdita di dati delle app meno utilizzate aumenta lo spazio di archiviazione e velocizza le operazioni di lettura/scrittura.

L’autonomia è affidata a una batteria da 5.000mAh, che garantisce una durata prolungata senza aumentare le dimensioni del dispositivo. La ricarica rapida Oppo SuperVooc da 80W permette, invece, di caricare la batteria dall’1% al 49% in soli 18 minuti e al 100% in 46 minuti.

Oppo Reno 12 e 12 Pro, prezzi e disponibilità

OPPO Reno12 Pro è disponibile da oggi a 599,99 euro, mentre Reno12 sarà disponibile nei prossimi giorni a 499,99 euro. Fino al 21 luglio, partecipando al programma trade-in su Oppo Store, si potrà ricevere uno sconto di 100€ sul modello superiore e 80€ su quello standard. Nel negozio ufficiale del marchio su Amazon, chi acquisterà Reno12 Pro riceverà un credito di 50,00€, e chi acquisterà Reno12 riceverà un credito di 30,00€, utilizzabili per futuri acquisti.