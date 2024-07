OPPO RENO12 Pro, i record di resistenza

Pubblicità

OPPO ha presentato già da qualche settimana il suo ultimo OPPO Reno 12 Pro. Questa volta l’azienda punta i riflettori sul terminale, per lodarne la resistenza. Ecco il concetto di All-Round Armour.

Con il lancio del Reno12 Pro, OPPO introduce la tecnologia All-Round Armour, un insieme di miglioramenti che garantiscono maggiore durabilità al dispositivo. L’OPPO All-Round Armour si basa su tre pilastri principali: vetro resistente, struttura robusta e design di ammortizzazione avanzato. Per una protezione frontale, Reno12 Pro utilizza Corning Gorilla Glass Victus 2, il vetro più resistente nella sua categoria, che offre una resistenza aumentata del 180% alle cadute e una protezione superiore contro i graffi.

Non solo. Per conferire maggiore resistenza generale, la struttura del Reno12 Pro è realizzata in una lega ad alta resistenza, conforme agli standard aerospaziali, spiega il produttore. Questo materiale, denominato AM04, è stato sviluppato da OPPO utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare la composizione metallica, migliorando la resistenza alla tensione e alla flessione.

Nei test di laboratorio OPPO è riuscita a dimostrare che questa lega supera i 360MPa di resistenza alla tensione, confermando una più elevata robustezza del dispositivo.

Ancora, il design di ammortizzazione del Reno12 Pro si ispira alla struttura di una spugna, migliorando la protezione contro gli impatti. Questo è possibile grazie ai materiali di personalizzati che proteggono i componenti chiave del dispositivo, come lo schermo e la fotocamera, assicurando una maggiore resistenza alle cadute rispetto alla media del settore.

Non manca, inoltre, la certificazione IP65 per la resistenza alla polvere e all’acqua con test estremi di resistenza eseguiti alla pressione e all’invecchiamento che hanno portato il terminale ad essere certificato Premium Performance SGS.

Disponibile sul mercato a 599,99 €, l’OPPO Reno12 Pro è offerto anche in vari bundle con accessori come OPPO Enco Free2i, OPPO Band2 e caricabatterie da 80W. Si acquista direttamente su Amazon a partire da questa pagina.