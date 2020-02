Ora potete rispondere alle Storie di Instagram con una immagine GIF

La piattaforma Giphy è ancora più integrata all’interno di Instagram. Nello specifico nelle Storie, dove era già possibile estrarre una GIF per utilizzarla come adesivo animato, adesso si possono usare anche in risposta alla Storia pubblicata da un amico.

La nuova opzione è disponibile per tutti gli utenti che aggiorneranno l’applicazione per smartphone all’ultima versione disponibile. Nel momento in cui si seleziona il box di risposta, tramite il pulsante dedicato sarà possibile scegliere la GIF desiderata cercandola all’interno della vasta libreria di animazioni.

Ricordiamo che il servizio di Giphy è già integrato nell’app di Instagram dal 2018, quando per la prima volta fu reso possibile l’uso delle GIF all’interno dei Messaggi Diretti. Giphy tra l’altro è una delle piattaforme più utilizzate nel settore sociale: Snapchat cel’ha da due anni, mentre nei commenti di Facebook ci sono le GIF di Giphy già dall’anno prima.

Per l’integrazione sui dispositivi Apple bisogna andare indietro di qualche mese, nello specifico a marzo 2017, quando furono introdotte su iMessage. Mentre nel mese di maggio dello stesso anno attraverso il medesimo servizio fu resa possibile la trasformazione delle GIF animate nelle Live Photos di Apple.