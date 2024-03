Oscar 2024 domina Oppenheimer, zero premi per l’Italia e per Apple

Dal palco del Dolby Theater di Los Angeles il brillante e pungente Jimmy Kimmel ha condotto una cerimonia degli Oscar 2024 che, come largamente anticipato, ha visto come protagonista Oppenheimer, delusi invece l’Italia, Apple e in generale i servizi di streaming.

Il film sulla storia e i dilemmi dello scienziato che diede un contributo fondamentale alla creazione della prima bomba atomica si è aggiudicato ben sette statuette cruciali: miglior film, migliore regista, migliore montaggio, miglior attore protagonista, colonna sonora originale, fotografia infine anche miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr.

Invece tra le sorprese più grandi zero Oscar 2024 per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, una delle produzioni Apple TV+ più illustri e gettonate per la premiazione. In assenza degli illustri statuette Apple si dovrà accontentare delle nomination ricevute e anche di un discreto successo di botteghino nei cinema.

Sempre tra i (pochi) colpi di scena della cerimonia degli Oscar 2024, come segnala Rai News, il premio come migliore attrice protagonista: i pronostici puntavano su Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon invece l’Oscar 2024 è andato a Emma Stone protagonista in Povere Creature.

Quattro in tutto i premi per Poor Things – Povere Creature di Yorgos Lanthimos, produzione Searchlight Pictures di Disney: oltre a quello di migliore attrice protagonista anche trucco, scenografia e costumi. L’altro fenomeno del cinema 2023 Barbie ha ottenuto un solo Oscar per la migliore canzone What I Cas Made For di Billy Eilish.

Tra i grandi delusi della serata quindi i servizi di streaming che, pur avendo totalizzato 32 nomination, alla fine della cerimonia contano un solo premio Oscar 2024 andato a Netflix per il miglior corto The Wonderful Story of Henry Sugar di Wes Anderson.

Purtroppo il conteggio rimane a zero anche per il cinema italiano: Io, Capitano di Matteo Garrone non si è aggiudicato l’Oscar 2024 come miglior film internazionale, premio assegnato a La Zona di Interesse di Jonathan Glazer.

