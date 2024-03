Tesla Giga Berlin consuma meno acqua di una coltivazione di asparagi

Il presunto consumo eccessivo di acqua di Giga Berlin è uno dei punti più criticati da ambientalisti e residenti che sembra si siano spinti fino al sabotaggio: anche se Tesla dichiara che Giga Berlin è già oggi la sua fabbrica più sostenibile, i manifestanti sostengono che la fabbrica di Model Y di Grünheide è un impianto che sottrae acqua, già scarsa, ai residenti della comunità.

Come riporta il giornale tedesco BZ, Giga Berlin è stata accusata di utilizzare troppa acqua e di scaricare acque reflue sporche nel sistema fognario della comunità. Tuttavia, secondo recenti rapporti, sembrerebbe che Giga Berlin stia effettivamente utilizzando molta meno acqua di quanto i manifestanti pensino.

Secondo Tagesspiegel, la fabbrica di Model Y ha utilizzato solo 451.654 metri cubi di acqua dolce nel 2023. Durante l’anno per Giga Berlin è stato approvato l’uso di 1,3 milioni di metri cubi per le sue operazioni. Tesla è riuscita a raggiungere questo obiettivo grazie alla pura ottimizzazione, con i dipendenti che affermano che lo stabilimento consuma solo 2,28 metri cubi di acqua per veicolo prodotto, il 33% in meno rispetto alla media del settore, che invece si attesta sui 3,68 metri cubi.

A titolo di confronto, altre aziende nell’area di distribuzione regionale consumano molto più acqua. L’impianto di incenerimento dei rifiuti di Premnitz utilizza 23 milioni di metri cubi, il raffinatore di Schwedt utilizza 13 milioni di metri cubi e l’impianto a carbone di LEAG utilizza ben 44,8 milioni di metri cubi di acqua. Quello che la fonte nota, inoltre, è che la fattoria di asparagi di Klaistow utilizza un milione di metri cubi di acqua all’anno.

Ciò significa che Giga Berlin, che produce 6.000 veicoli a emissioni zero a settimana al suo attuale livello di produzione, consuma la metà dell’acqua di una fattoria di asparagi. Una simile situazione sembra davvero comica. La fabbrica di Model Y di Tesla a Grünheide sta suscitando una significativa quantità di rabbia e proteste per l’uso della metà dell’acqua di una fattoria di asparagi.

Va anche notato che il consumo d’acqua di Giga Berlin è destinato a diventare sempre più efficiente nel tempo. Quindi, mentre è già impressionante che la produzione di Model Y di Giga Berlin sia supportata da una quantità minima di consumo d’acqua, le cose probabilmente diventeranno ancora più sostenibili man mano che l’impianto continuerà la sua espansione.

