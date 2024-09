iOS 18 trasformerà iPhone in una cinepresa Super-8

Pubblicità

Pochissimi, forse nessuno, se lo ricorderà ma c’era un tempo in cui il video si faceva con le cineprese con la pellicola dentro. Queste macchinette Super-8 funzionavano così: si premeva un grilletto e la pellicola riprendeva le immagini, poi si rilascia il grilletto e si fermava.

Quando si schiacciava di nuovi il grilletto il filmato veniva messo in coda a quello precedente senza soluzione di continuità. Con iOS 18 iPhone potrà funzionare proprio allo stesso modo: in pratica potremo avere un filmato che somma momenti differenti distinti temporalmente, uno dopo l’altro, senza essere costretti ad avere due file diversi.

La novità è presente nella Release Candidate (versione che prelude alla release finale e stabile) di iOS 18, in cui Apple ha integrato una nuova opzione che consente di mettere in pausa la registrazione video.

È anche possibile mettere in pausa, modificare lunghezza focale e riavviare la registrazione, con tutta una serie di vantaggi dal punto di vista creativo.

Il principale è che se vorremo non dovremo gestire più spezzoni quando ci sono scene che riprendiamo ravvicinate una all’altra. Oggi per eliminare, magari qualche secondo, che non è interessante, dobbiamo registrare tanti clip separati e lavorare successivamente in fase di editing per creare un unico clip, riducendo i tempi di montaggio in maniera significativa.

Altro vantaggio: la possibilità di cambiare lunghezza focale delle lenti in una stessa scena, selezionando quella più adatta, evitando di dover manovrare la rotella mentre si riprende e senza effetto zoom.

Il pulsante pausa è visibile sulla sinistra dello schermo quando si registra un filmato; premendo il pulsante la registrazione si mette in pausa; ripremendolo riparte la registrazione video. La pausa e il riavvio della registrazione può essere attivata in qualunque momento durante una ripresa (la dicitura “In pausa” appare sul display per far comprendere all’utente che la registrazione è in pausa).

È probabile che questa funzionalità sia supportata anche dal nuovo Controllo fotocamera, il pulsante integrato negli iPhone 16 che consente di accedere più facilmente a una serie di funzioni, come l’esposizione o la profondità di campo, e passare da un obiettivo all’altro o applicare lo zoom digitale.

In ogni caso la pausa in registrazione video, funzionerà con tutti gli iPhone e non solo sugli iPhone 16.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.