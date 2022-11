PayPal e Venmo abilitano Apple Tap to Pay su iPhone in USA

Continua l’espansione della funzione Apple Tap to Pay che permette a negozi e commercianti di usare iPhone per ricevere pagamenti tramite carte di credito, debito e anche Apple Pay e altri portafogli digitali: nell’ultima presentazione dei risultati trimestrali PayPal ha annunciato che Tap to Pay sarà presto supportato all’interno delle app PayPal e Venmo negli Stati Uniti.

Qui di seguito riportiamo, tradotta in italiano, la dichiarazione rilasciata dal colosso dei pagamenti online, riportata da MacRumors «Sfruttando la tecnologia Tap to Pay su iPhone di Apple, i clienti commercianti statunitensi saranno presto in grado di accettare carte di debito o di credito contactless e portafogli mobili, incluso Apple Pay, utilizzando un iPhone e l’app PayPal o Venmo per iOS».

Apple ha introdotto la funzione Tap to Pay nel mese di febbraio quest’anno, a cui è seguito l’annuncio del supporto in beta da parte di Stripe. Ricordiamo che in precedenza per usare iPhone per ricevere pagamenti era necessario utilizzare un lettore hardware esterno.

Invece con Tap to Pay è possibile ricevere pagamenti senza dover acquistare e utilizzare un accessorio esterno, perché la lettura delle carte contactless avviene tramite il chip NFC impiegato da Apple a partire da iPhone XS e in tutti i modelli successivi. Per questa ragione Apple Tap to Pay funzione esclusivamente da iPhone XS in poi.

Oltre a introdurre il supporto per Tap to Pay, PayPal ha dichiarato che prevede anche di aggiungere ‌Apple Pay‌ come opzione di pagamento nei flussi di pagamento sulle piattaforme per commercianti. In aggiunta, a partire dal 2023, gli utenti negli Stati Uniti potranno aggiungere PayPal e le carte di credito e debito a marchio Venmo su Apple Wallet, in questo modo potranno effettuare pagamenti nelle attività che accettano Apple Pay.

Inizialmente Apple ha impiegato Tap To Pay nel suo Apple Store di Apple Park e poi negli altri Apple Store agli USA: il supporto da parte di Square è arrivato a settembre. Per tutto quello che c’è da sapere su Apple Pay in Italia rimandiamo alla guida di macitynet.