Penna con telecamera spia incorporata a 14,83 €

Sembra in tutto e per tutto una penna, anche perché ci si può scrivere davvero, ma è soprattutto una telecamera quella che al momento trovate in offerta a 14,83 €.

Proprio perché è mimetizzata nel corpo di una comunissima penna è possibile infilarla semplicemente nel taschino della camicia per poter filmare tutto quel che ci accade di fronte senza dare nell’occhio.

Com’è fatta

L’obiettivo della videocamera è infatti nascosto poco sopra la clip e si mimetizza con gli altri forellini disegnati lungo il cappuccio. Nonostante le piccole dimensioni la qualità di registrazione è piuttosto alta perché sfrutta un sensore da 12 MP per produrre filmati in 4:3, formato AVI, con risoluzione Full HD a 1080p e 30 fps.

E’ compreso anche l’audio perché incorpora un microfono e la batteria da 400 mAh che promette fino a 3 ore di registrazione continuata prima di spegnersi (la ricarica richiede 1,5 ore per essere portata a termine).

Il sistema operativo fa sì che le registrazioni vengano registrate su una microSD (da comprare a parte, supporta fino a modelli con 128 GB di capacità) ed è possibile anche usare la penna per scattare semplicemente fotografie o soltanto note audio.

L’avvio e lo stop delle registrazioni è gestito da un pulsante superiore che va schiacciato come fosse quello che, nelle penne tradizionali, permette di estrarre e riporre la punta. Quest’ultima invece si estrae più semplicemente ruotando l’estremità opposta.

La promozione

Lunga poco meno di 15 centimetri e con un diametro di 1,2 cm, come dicevamo al momento si compra in offerta al 48%: perciò invece di 28,63 € la pagate 14,83 €.

