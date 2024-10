Per i nuovi aggiornamenti di Office su Mac servirà macOS 13 Ventura o seguenti

Pubblicità

Con il rilascio di macOS 15 Sequoia, Microsoft ha deciso di non offrire più aggiornamenti per le versioni di macOS precedenti a macOS 13 Ventura.

In un documento di supporto, Microsoft consiglia di eseguire l’aggiornamento di macOS per continuare a ricevere gli aggiornamenti di Microsoft 365 e Microsoft Office per Mac.

La Casa di Redmond spiega che “per offrire un’esperienza ottimale,” Microsoft 365 per Mac, Office 2024 per Mac e Office 2021 per Mac supportano le tre versioni principali più recenti di macOS di Apple”.

A partire da settembre 2024, le tre versioni principali più recenti sono, nell’ordine: macOS Sequoia, macOS Sonoma e macOS Ventura.

Quando le nuove versioni principali di macOS sono rese disponibili a livello generale, Microsoft rimuove il supporto per la versione principale più vecchia e supporta le due versioni principali più recenti e precedenti di macOS.

A partire dall’aggiornamento Office di settembre 2024 (16.89) macOS Ventura o versione successiva è necessario per ricevere gli aggiornamenti di Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote. Se si continua a usare una versione non supportata di macOS, le app di Office continueranno a funzionare ma non si riceveranno più aggiornamenti, compresi quelli per la sicurezza.

L’aggiornamento di agosto 2024 (16.88) è la build più recente per supportare macOS 12 Monterey.

L’aggiornamento di settembre 2023 (16.77) è l’ultima build che supporta macOS 11 Big Sur.

L’aggiornamento di ottobre 2022 (16.66) è l’ultima build che supporta macOS Catalina 10.15.

Cosa succede se non si vuole o non si puà aggiornare il sistema operativo?

Microsoft spiega che se si usa una versione non supportata di macOS, le app di serie con Office continueranno a funzionare ma non si riceveranno più aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza. Ad esempio, se si usa macOS Monterey, ma in seguito non si aggiorna macOS a una versione supportata quando macOS Monterey non è più supportato, non si riceveranno aggiornamenti di alcun tipo.

A inizio ottobre 2024 Microsoft ha rilasciato Office 2024 per Mac e PC, la versione utilizzabile senza abbonamento.