Per iMac M3 con supporto impreziosito in oro 24 carati si parte da 15.600 euro

Goldgenie è una società che si occupa di personalizzare gadget tecnologici e altri di diverso tipo per creare oggetti di lusso, e offre – tra le altre cose – la possibilità di avere un iMac con CPU M3 e display Retina 4,5K da 24″ con supporto in oro 24 carati.

I prezzi partono da circa 15.600 euro per la versione impreziosita da oro 24K fino ad arrivare a oltre 61.000 euro per la variante incastonata di diamanti. La garanzia è ovviamente a vita (e ci mancherebbe pure che non fosse così).

Si tratta di costi elevati ma ovviamente i clienti di Goldgenie non hanno problemi di budget; tra questi clienti citiamo Greset Reich, azienda di interior design svizzera guidata dai designer ed esperti in ospitalità, Claudia and Yann Greset. Questa azienda è nota per la cura di progetti esclusivi per conto di facoltosi clienti privati in tutta Europa e non solo. Greset Reich si è occupata di varie strutture del settore ricettivo, residenziale e progetti aziendali. Uno di questi iMac con finiture d’oro è stato fornito da Greset Reich ad un non meglio precisato cliente.

La spedizione è gratuita in tutto il mondo e non manca il certificato dell’autenticità. L’iMac in oro 24K si puà acquistare sul sito di Goldgenie o in un negozio al dettaglio dedicato al lusso che si trova a Dubai.