Apple FineWoven sostituisce la pelle ma non piace

Apple ha smesso di vendere accessori in pelle perché l’azienda sostiene che la sua gamma di custodie e accessori per iPhone FineWoven sia complessivamente più ecologica: tuttavia, se si guarda al pubblico, le prime reazioni alla scelta del nuovo materiale sembrano non piacciono ai primi utenti.

Apple definisce la nuova opzione di tessuto una microfibra “lussuosa e resistente” e ha fissato i prezzi delle custodie per iPhone FineWoven a 60 euro per custodie e portafoglio MagSafe, mentre i cinturini Apple Watch partono da 99 euro.

La qualità delle custodie per iPhone in particolare sembra aver infastidito alcuni clienti, con diversi membri del forum MacRumors che affermano di averle addirittura restituite. “Dopo averla tenuta in mano”, spiega un utente, “sembra più una custodia economica da 10 euro venduta su Amazon piuttosto che una di qualità Apple, soprattutto a questo prezzo”.

Le prime opinioni

“Ricevuto e restituito”, sentenzia un altro membro del forum:

Sembrava economica, quasi come il cartone

Altri ancora rispondono:

La custodia in sé è bella, ma non sono sicuro che il costo elevato ne valga la pena. Le custodie in pelle sembravano molto migliori. Sono a favore della natura, ma quando si tratta di rapporto qualità-prezzo, la custodia FineWoven è inferiore

Anche su Twitter (X, pardon) è difficile trovare reazioni positive:

Uso le custodie di Apple per i miei telefoni da iPhone 7, ma non ho mai restituito una custodia così velocemente come ho fatto con la custodia FineWoven che ho preordinato venerdì scorso. FineWoven sembra veramente brutta

I pareri dei primi clienti, insomma, sembrano tutti orientati in questo senso. Forse la critica più veemente arriva da The Verge, che ha definito le nuove custodie per iPhone “veramente brutte” e ha descritto la linea di accessori FineWoven di Apple in generale come “terribile in modo categorico”. Peraltro, quando gli accessori FineWoven si graffiano, anche solamente con le unghie, i risultati sembrano permanenti.

Con molti clienti iPhone 15 e Apple Watch Series 9 che devono ancora ricevere i propri accessori FineWoven, è presto per concludere che queste opinioni riflettano il pensiero generale, ma finora non è stata la migliore pubblicità per la nuova linea di accessori.

Nel frattempo, a questo indirizzo potete dare uno sguardo all’intera nuova serie di cinturini per Apple Watch venduta da Apple, compresi quelli FineWoven. Tutto quello che c’è da sapere su iPhone 15 e 15 Plus è in questo approfondimento, invece per ogni dettaglio su iPhone 15 e 15 Pro Max si parte da questa pagina di macitynet.