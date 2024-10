Tiscali Mail non funziona da giorni, l’incubo ritorna

Pubblicità

Nelle scorse ore Tiscali Mail sta riportando alla memoria quanto è successo lo scorso anno : da giorni, infatti, sembra che le mail di Tiscali non stiano funzionando a dovere.

Anche nel momento in cui scriviamo le segnalazioni di disservizio sono molteplici, soprattutto per quanto riguarda l’interfaccia web di Tiscali Mail. Questo vuol dire che numerosi utenti stanno registrando difficoltà nell’invio e nella ricezione dei messaggi.

Il picco dei problemi è stato segnalato nella giornata del 7 ottobre, ma anche oggi molti utenti stanno riscontrando problematiche di gestione della propria casella di posta.

E’ sufficiente visitare uno dei numerosi servizi in rete, come downdetector, per avvedersi della mole di segnalazioni di mal funzionamento da parte degli utenti. Non solo, anche hashtag come #tiscalidown stanno iniziando a popolare i social e le pagine internet.

Al momento non è dato capire quali siano esattamente le ragioni di questo malfunzionamento, né quando il servizio sarà ripristinato al 100%. In rete non è disponibile, o almeno non siamo riusciti a reperirla, una risposta ufficiale di Tiscali, che possa fare luce sull’accaduto o fornire tempistiche per la completa risoluzione.

Non è la prima volta che Tiscali, nel corso di questo 2024, mette a dura prova la pazienza dei propri utenti: già a inizio anno, infatti, ha registrato problemi di ricezione e invio mail, anche se all’epoca si è trattato di disservizi durati poche ore.

Questo nuovo malfunzionamento, invece, dura da giorni e la speranza di molti utenti è che non si tratti di una situazione paragonabile a quella che nel 2023 ha gettato nel caos i propri utenti, con un down per il servizio mail durato parecchi giorni.