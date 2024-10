350 km di autonomia e carica rapida per l’e-bike cargo ENGWE LE20

Pubblicità

ENGWE, azienda leader nelle biciclette elettriche con pneumatici larghi sta per mettere in commercio anche in Europa il suo modello con la più lunga autonomia: la e-bike cargo ENGWE LE20, che segna una grande passo avanti per il trasporto quotidiano anche per la sua elevata versatilità e il design ecologico e i ridotti tempi di ricarica.

Disponibile in pre-ordine a partire dall’8 Ottobre nel nostro continente l’e-bike cargo LE20 ha un prezzo di lancio speciale: 1.999 € nella versione destinata al nostro continente. I primi iscritti durante il periodo promozionale possono risparmiare fino a $150 per un prezzo finale 1849 € e avere la possibilità di vincerne una.

La missione di ENGWE è aiutare gli utenti a trovare nuove modalità per gli spostamenti brevi ma con una grande autonomia che significa ricariche più veloci e durature: “LE20, la bici elettrica cargo a più lunga autonomia sul mercato, è stata progettata per rendere il pendolarismo senza problemi, eliminando ingorghi, spese di parcheggio e costi del carburante”, ha affermato Baron, Product Director di ENGWE.

Fino a 350 KM di autonomia super con tecnologia di ricarica rapida

si distingue per l’autonomia della sua batteria, rendendola ideale per lunghi tragitti o viaggi multipli. La batteria singola UE offre fino a 180 km, mentre la versione a doppia batteria estende questa autonomia a ben 350 km. Con la ricarica rapida da 8 A, entrambe le batterie possono essere ricaricate completamente in sole 2-3 ore.

Personalizzabile per qualsiasi tipo d’uso

La bici elettrica ENGWE LE20 offre flessibilità con la sua vasta gamma di accessori, rendendola ideale per diverse esigenze. Supporta una capacità di carico di 200 kg (441 libbre) e può essere equipaggiata con cestini anteriori e posteriori, seggiolini per bambini e più di 10 altri accessori.

Potenza e comfort combinati

La bici elettrica LE20 è alimentata da un motore centrale UE con coppia da 100 Nm per prestazioni fluide e affidabili. Dispone di freni a disco idraulici da 180 mm, sospensioni della forcella anteriore e luci posteriori con indicatori di direzione.

Come detto la e-bike cargo è ordinabile fin dall’8 Ottobre e la prenotazione da diritto ad uno sconto sul prezzo di listino se ordinata presso il negozio Europeo di Engwe e la possibilita di vincerne una. Partite da questa pagina.