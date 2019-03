Pinterest introduce le pubblicità in Italia

Pinterest annuncia che i contenuti sponsorizzati saranno disponibili per tutti i business in Italia. L’espansione del programma di advertising di Pinterest è dei giorni scorsi ed ha abbracciato anche Germania, Austria e Spagna e segue il lancio del 2018 in Francia, primo Paese non anglosassone.

Di fatto le aziende dei paesi in questione ora avranno accesso a diverse tipologie di pubblicità e di opzioni di targeting per raggiungere i nuovi pubblici con contenuti utili e pertinenti, per cercare nuove idee e pianificare nuovi progetti.

Nei mesi scorsi, Pinterest ha reso disponibili gli annunci pubblicitari a un ristretto gruppo di business tedeschi. Queste aziende, che includono REWE, Tchibo e Ferrero, hanno già avuto riscontri positivi utilizzando Pinterest Ads per raggiungere gli utenti della piattaforma che sono alla ricerca di ispirazioni per idee da provare o prodotti da acquistare.

Ferrero ad esempio ha utilizzato Pin sponsorizzati e video come parte di una campagna di awareness per Nutella «Siamo entusiasti dei risultati della campagna e stiamo pianificando ulteriori investimenti su Pinterest.

Tramite la piattaforma, riusciamo a raggiungere le persone che cercano concetti o cose specifiche e che sono interessate a scoprire marche e prodotti» ha dichiarato Lukas Wiener, Senior Digital Manager di Ferrero «I Pin sponsorizzati ci hanno offerto l’occasione di approcciare ancora meglio questo pubblico».

Pinterest collabora con aziende provenienti da tutta Europa che utilizzano la piattaforma come uno strumento non a pagamento per coinvolgere coloro che tendono ad avere una mentalità progettuale e cercano ispirazioni e nuovi prodotti da provare.

Per esempio, Leroy Merlin, specializzato in prodotti per il rinnovo della casa, ha raggiunto un numero maggiore di persone grazie ai profili professionali in Francia, Italia, e Spagna, integrando campagne non a pagamento ad attività in-store.

Pinterest, lo ricordiamo, sta attualmente creando team di vendita in Germania, Spagna e Italia per lavorare direttamente con inserzionisti e agenzie, in aggiunta ad un team regionale per supportare ulteriori paesi in Europa.