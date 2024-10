Pistola ad acqua elettrica, il lavaggio a pressione è in sconto

Pubblicità

Affrontate le pulizie quotidiane in modo pratico e innovativo approfittando dell’offerta in corso su una pistola wireless elettrica per il lavaggio con acqua a getto a pressione.

Eroga fino a 160 litri all’ora con una pressione dell’acqua che raggiunge gli 1,5 MPa, riuscendo così a pulire efficacemente sia i veicoli che gli spazi esterni. Il getto può superare i 6 metri di distanza permettendo così di lavare con facilità un’auto, una bicicletta, ma anche finestre, cancelli e pavimentazioni esterne. E perché no, anche per innaffiare il giardino.

La pistola è dotata di un sistema di regolazione a tre velocità che permette di controllare sia la pressione che il raggio dello spruzzo semplicemente ruotando il beccuccio anteriore. Questo significa che potrete adattare l’intensità del getto a seconda del tipo di superficie da pulire o dell’attività da svolgere.

È anche piuttosto maneggevole in quanto misura circa 31 x 30 x 8 cm e pesa appena 1 kg. L’alimentazione è data da una batteria da 2.000 mAh che si ricarica in sole 2,5 ore tramite USB-C, fornendo un’autonomia di 15 minuti per ogni carica, così da usarla a lungo senza preoccuparsi di dover cercare una presa elettrica.

Ottima poi la presenza di un attacco universale per il tubo dell’acqua che consente di pescare direttamente dal rubinetto o da un secchio tramite un apposito tubo che permette di utilizzare l’acqua disponibile senza vincoli.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 74 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

