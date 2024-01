POCO X6 offre prestazioni elevate a prezzo da urlo, unboxing

Nato solamente nell’agosto del 2018 nel giro di breve tempo il marchio POCO di Xiaomi si è costruito una solida reputazione per terminali che ridefiniscono a ogni generazione la fascia media, con design ricercato, prestazioni elevate dove contano e zero fronzoli: i primi modelli da battere nel 2024 sono POCO X6 Pro, il terminale X6 5G di cui trovate unboxing e fotogalleria in questo articolo, infine il modello POCO M6 Pro.

Tutti offrono ampi schermi da 6,67 pollici e funzionano con HyperOS il sistema operativo proprietario sviluppato da Xiaomi. È stato progettato per poter funzionare in qualsiasi tipo di dispositivo, da quelli più compatti e per la casa smart, passando per smartwatch, smartphone, tablet, computer fino ad arrivare alle auto elettriche.

Sarà interessante provare sul campo HyperOS, non solo per il confronto con iPhone e Android, ma anche per osservarne il funzionamento sui nuovi terminali, soprattutto in combinazione con altri dispositivi e prodotti dei marchi Xiaomi. La redazione di macitynet tornerà sull’argomento nella recensione di POCO X6 5G che sarà pubblicata nei prossimi giorni.

Impossibile non notare e apprezzare il design super sottile, leggero e ultra riflettente di POCO X6 5G nella versione nera: è disponibile anche in bianco e blu. Il costruttore dichiara punteggio di 640.170 con il benchmark AnTuTu, per nuovi livelli di prestazioni per questa fascia grazie all’impiego del chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 di ultima generazione, costruito con tecnologia a 4 nanometri.

Per assicurare prestazioni top vengono in soccorso memorie LPDDR4X e UFS 2.2 con tagli da 8GB + 256GB, 12GB + 256GB e per la prima volta anche 12GB + 512GB. Per poter godere appieno video, giochi, foto e contenuti vengono visualizzati sullo schermo AMOLED con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Come per i chip principali POCO non risparmia nemmeno sul display: la copertura della gamma colori DCI-P3 è al 100% con rapporto di contrasto di ben 5 milioni a uno. Il rivestimento è con il resistente Gorilla Glass Victus di Corning, lo stesso costruttore impiegato da Apple per iPhone.

A parte la fotocamera principale da 64MP con stabilizzazione ottica delle immagini OIS, qui il comparto è volutamente meno performante per contenere costi e prezzo finali. Troviamo infatti in abbinamento una seconda fotocamera ultra grandangolare da 8MP infine una macro da 2MP.

Ma le prestazioni sostenute proseguono nel reparto alimentazione con generosa batteria da 5.100 mAh con ricarica veloce a 67W: assicurano lunga autonomia e alla bisogna ricarica ultra rapida da zero al 100% in solamente 44 minuti.

POCO X6 Pro, una specie con nuove prestazioni

Con telaio e schermo identici al modello precedente, POCO X6 Pro è il terminale di fascia media che per il costruttore ridefinisce il livello di prestazioni della categoria, grazie all’impiego del chipDimensity 8300-Ultra progettato da Mediatek e costruito da TSMC con tecnologia a 4 nanometri.

Questo terminale raggiunge un punteggio di 1.4164.228 con il benchmark AnTuTu, risultando così anche il più veloce in assoluto della serie POCO X e anche delle serie di fascia superiore del marchio della generazione precedente.

La spinta alle prestazioni è assicurata da memorie LPDDR5X e gestione memoria flash UFS 4.0. Queste caratteristiche permettono di spingere le prestazioni, riducendo i consumi per preservare l’autonomia. Disponibile in nero, giallo e grigio.

POCO M6 Pro prestazioni e risparmio

Per chi necessita un terminale potente a prezzo ancora più abbordabile POCO M6 Pro spinge oltre il rapporto prezzo prestazioni. Per contenere il prezzo la risoluzione del display da 6,67” scende da 1,5K dei modelli X6 a FHD ma rimane invariato il rapporto di contrasto e la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Il processore Helio G99-Ultra di Mediatek è realizzato da TSMC con tecnologia a 6 nanometri, con memorie LPDRR4X e UFS 2.2: oltre ai tagli proposti dal costruttore lo spazio di archiviazione può essere espanso con schedine fino a 1TB. Con batteria da 5.00 MaH e per la prima volta in questa serie la ricarica veloce a 67W, questo terminale offre 12 filtri e 8 cornici pronti per creare video e foto originali, giocare, riprodurre video, social e navigazione per ore, con ricarica da zero a 100% in 44 minuti.

POCO X6 5G, X6 Pro e M6 Pro, prezzi e disponibilità

Disponibile in nero, bianco e blu si parte da 299,90 euro per 8GB di memoria e 256GB di archiviazione; la versione 12GB + 256GB costa 329,90 euro infine il modello da 12GB + 512GB costa 369,90 euro. I teminali POCO, oltre che nei negozi online Xiaomi e POCO, sono disponibili su Amazon.

A partire dalle ore 14.00 dell’11 gennaio, fino alle ore 23.59 del 17 gennaio, gli smartphone saranno disponibili in offerta early bird:

POCO X6 Pro, nella versione da 12GB + 512GB, sarà acquistabile al prezzo di 379,90€

POCO X6, nella verione da 12GB + 256GB, sarà in vendita al prezzo di 289,90€

POCO X6, nella variante da 12GB + 512GB, sarà disponibile al prezzo di 329,90€

POCO M6 Pro, nella variante da 12GB + 512GB, al prezzo early bird di 259,90€

Il negozio e gli smartphone POCO sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.