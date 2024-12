Il porta-Apple Pencil 2 universale per ogni cover

Pubblicità

Esistono custodie che dispongono di un alloggiamento per Apple Pencil 2, ma non è detto che questa sia la soluzione migliore per chi usa la penna solo occasionalmente, o per chi già possiede una custodia efficace e speciale. In questi casi un buon alleato è il porta-penna di cui parliamo in questo articolo.

È realizzato in metallo e TPU, quindi è resistente ma al contempo anche leggero. L’alloggiamento come dicevamo è a misura di Apple Pencil 2 ed è accompagnato da un’aletta di circa 19 x 7 centimetri che si interpone tra iPad e una comune custodia.

Vi si aggancia in maniera salda e sicura sfruttando il sistema magnetico predisposto da Apple per la ricarica dello stilo, e – spiega il produttore – non interferisce con la carica di Apple Pencil 2, che può quindi continuare a ricaricarsi senza problemi mentre è ancorata al supporto. Inoltre, la superficie liscia del portapenne è progettata per prevenire i graffi, sia sul supporto che sulla matita, grazie a un rivestimento antigraffio che protegge l’intero set da urti e danni.

L’azienda specifica che questo accessorio è compatibile con la Magic Keyboard, lo Smart Keyboard Folio e altre custodie magnetiche. Una volta fissato, al tablet si aggiungerà quindi un vassoio dove poter riporre con cura la Apple Pencil 2 e trasportarla insieme al tablet in maniera pratica e sicura.

Infatti non appena si sblocca il dispositivo, la penna è lì pronta a portata di mano. E se per diversi giorni non se ne avrà il bisogno, allora sarà sufficiente sfilare questo accessorio per tornare ad avere un iPad privo di aggiunte, alleggerito di 40 grammi circa e protetto dalla sua solita custodia.

In ogni caso va fatto notare che il suo design ultrasottile non solo contribuisce a mantenere il portapenne discreto e poco ingombrante, ma gli conferisce anche un aspetto moderno ed elegante, che si integra perfettamente con il design minimalista di iPad e degli accessori Apple.

Dove comprare

Se vi interessa, al momento lo trovate in vendita su Amazon a 13,88 €.