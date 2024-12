Black Friday ultimo giorno, due portafogli compatibili con Airtag per non disperarsi mai

Pubblicità

Se vi interessa un portafogli che non potrete mai perdere andate su Amazon dove in occasione del Black Friday non ci sono in sconto solo micro card compatibili Dov’è da mettere dentro al portafoglio (come questa o questa) ma anche portafogli che nascono specificatamente per integrare un Airtag.

Quel di cui parliamo è intuibile. Si tratta di un portafogli che hanno un sistema per infilare un Airtag (oggi confezione da 4 al minimo storico) con la sua forma rotonda e lo spessore non modesto. I modelli che si trovano sono genericamente di due tipi: un portafogli con poco spazio per le banconote e molto per le carte di credito e invece portafogli propriamente detti.

Mettendo un Airtag nel portafogli, quindi, non potrete mai perderlo oppure potrete ritrovarlo. L’iPhone vostro ma anche quello di altri possessori di questo telefono (grazie alla rete iCloud) traccerà la posizione del gettone e ve lo mostrerà su una mappa o addirittura, se è nel raggio d’azione del Bluetooth vi guiderà con delle frecce al posto dove trovarlo. Utilissimo nel caso in cui portafogli è “perso” in casa o in auto.

Tra i primi vi segnaliamo quelli di Bemwer (tipo questo), azienda italiana che tra i primi ha creduto i questo accessorio personale. Contiene fino a 9 carte di credito, bancomat o tessere (6/7 nella cassa e 2 nelle tasche interne), con una comoda sezione ferma soldi in carbon fiber per le banconote e i biglietti.

La protezione RFID / NFC mantiene al sicuro le tue carte contactless da clonazioni e altre truffe garantendo un portafoglio schermato e anticlonazione. Inoltre la leva del sistema automatico di estrazione delle carte non permette la fuoriuscita accidentale delle carte di credito dal portafoglio.

Lo pagate 20,48 € invece di 29 €

Se vi serve qualche cosa di men compatto, ma che integra sempre il Tag di Apple, potete acquistare questo di Doeboe. Il produttore specifica che realizzato in pelle adotta un classico design a tre volte.

Non è così compatto come quello di Bemwer, ma è comunque abbastanza piccolo; il portafoglio ha 10 slot per schede, tra cui 1 slot per schede trasparente per carta d’identità o patente di guida, 1 tasca per monete con bottone per raccogliere il cambio e 2 grandi slot per banconote.

Il portafogli utilizza una tecnologia avanzata di sicurezza RFID, che è stata testata per intercettare efficacemente i segnali che operano a 13,56 MHz, in modo che le tue informazioni personali come carte di credito, carte d’identità, patenti di guida e carte di debito siano protette e non vengano trapelate.

Lo pagate 27,17 € invece di 33,99 €