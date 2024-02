Portatile a tutto schermo con N-ONE Nbook Air in offerta

I computer portatili non sono tutti uguali: sicuramente fa eccezione N-ONE Nbook Air, esteticamente tra i più semplici e lineari in circolazione perché si chiude a libro come gli altri ma anziché avere tastiera e touchpad, mette a disposizione ben due schermi touch. Al momento è scontato del 16%.

Parliamo di due pannelli IPS da 13.5 pollici l’uno, con cornici sottilissime e una risoluzione 2H per ciascun pannello, pari a 2.256 x 1.504 pixel in 16:10. Entrambi sono touchscreen, perciò uno dei due si può utilizzare per virtualizzare tastiera e touchpad, oppure con tastiera e mouse esterni (via Bluetooth 5.0) beneficiando di un doppio schermo per lavorare posizionando app e finestre in uno spazio praticamente doppio.

Dal punto di vista delle prestazioni ad alimentarlo c’è un processore Intel Alder Lake N100 a 4 core con frequenza fino a 3.4 GHz, GPU Intel UHD di decima generazione e 16 GB di RAM di tipo LPDDR5, con Windows 11 Pro a bordo.

Per installare le app e archiviare i documenti c’è un disco SSD da 512 GB di tipo M.2, due prese USB-C, e per le videochiamate una videocamera da 1 MP. Lato alimentazione, una batteria da 69.3 Wh.

Tutta questa tecnologia è racchiusa in un dispositivo che, da chiuso, è spesso soltanto 23 millimetri, e complessivamente pesa poco meno di 2 chilogrammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 649,15 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 16% andando a spendere soltanto 547,14 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

