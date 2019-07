Power1 è la cover per iPhone che ricarica anche AirPods

È vero, Power1 non esiste ancora perché è un progetto Kickstarter, ma sono già stati costruiti prototipi: in ogni caso funzioni e caratteristiche sono così intriganti che ne vorremmo una già a portata di mano adesso, perché è la prima cover per iPhone che ricarica anche AirPods.

Non solo: sul retro in alto mette a disposizione un vano dove è possibile riporre gli auricolari per il trasporto e la ricarica. Non sorprende che nel giro di poche ore dalla pubblicazione della campagna di raccolta fondi, il progetto abbia già raggiunto e anche superato il minimo di 17.700 euro circa necessari per finalizzare il progetto e dare il via alla produzione industriale.

Power1 contiene una batteria da 3.000 mAh, una capacità generosa che in pratica permette di raddoppiare l’autonomia anche degli iPhone più recenti, inclusi iPhone X, XS Max, XS e anche iPhone XR. La protuberanza sul retro è studiata su misura per poter infilare e sfilare AirPods all’occorrenza, operazione resa ancora più agevole e rapida grazie allo sportellino trasparente con chiusura magnetica.

Come altri prodotti simili e batterie esterne, la cover per iPhone che ricarica AirPods mette a disposizione 4 LED in basso sul retro che permettono di verificare al volo la carica di energia residua.

Ma Power1 si differenzia anche per un’altro particolare: con un pulsante l’utente può scegliere se destinare la ricarica esclusivamente agli AirPods, oppure se distribuirla sia a AirPods che iPhone. Se decidiamo di alimentare solo gli auricolari è possibile ricaricarli per 30 volte.

Il costruttore presenta la batteria per iPhone che ricarica AirPods come una soluzione pratica per evitare di rimanere senza auricolari o senza energia sul più bello, evitando anche di fare affidamento a una batteria esterna, un altro accessorio che dobbiamo trasportare separatamente o che rischiamo di dimenticare.

I prezzi da pagare per Power1 sono soprattutto due: il primo è rappresentato dal maggior ingombro in termini di spessore. Questa cover infatti aumenta lo spessore del nostro iPhone di un ragguardevole 17,5 mm.

Il secondo prezzo è monetario: il prezzo di vendita sarà di 150 dollari, con risparmi fino a 50 dollari per chi sostiene il progetto subito, ma la disponibilità di slot sta per terminare. La data di consegna prevista è ottobre di quest’anno, salvo ritardi e sorprese dell’ultimo momento, non infrequenti nei progetti Kickstarter. Power1 può essere utilizzata sia con gli AirPods di prima generazione che quelli di seconda generazione, qui la nostra recensione.

Anche Apple propone le sue Smart Battery Case per iPhone XS Max, XS e iPhone XR. I nuovi modelli iPhone 2019, con le evoluzioni di iPhone XS Max, XS e l’erede di iPhone XR sono attesi con ricarica wireless reversibile per ricaricare AirPods 2 poggiandoli sul retro all’interno della custodia di trasporto abilitata per la ricarica Qi.