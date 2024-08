Powerbank con ventilatore incorporato a soli 8 €

Pubblicità

Non tutte le powerbank sono uguali, o quantomeno quella in promozione in queste ore si distingue dalle altre almeno per una caratteristica unica nel suo genere.

È po’ più ingombrante di altre di pari capacità (monta una batteria da 4.000 mAh e misura all’incirca 11 x 9 x 5 centimetri e un peso complessivo di 180 grammi) perché è dotata di una ventola che all’occorrenza può sfruttare l’energia stipata nelle celle per trasformarsi in un pratico ventilatore portatile.

Significa quindi avere un dispositivo che oltre a ricaricare i propri dispositivi tramite USB può fungere anche da ventilatore tascabile, da usare nelle calde giornate estive in riva al mare, sull’autobus o dove più fa comodo.

Grazie all’aggancio per cintura si può fissare a quella dei pantaloni o allo spallaccio di uno zaino così da rinfrescarsi senza doverla tenere necessariamente in mano, e potendo regolare la velocità su tre diversi livelli è possibile gestire il flusso d’aria anche in base all’energia che si vuole risparmiare.

Al massimo della velocità infatti a batteria piena può rinfrescare per 7 ore consecutive, ma rallentando la rotazione delle pale si può prolungare l’autonomia a 12 e 23 ore.

Il guscio è costruito in ABS ed è irrobustito da diverse parti in silicone che gli permettono di poter resistere anche ad urti e cadute.

Infine, c’è una torcia LED che completa la dotazione di questa powerbank, così da poterla considerare un vero e proprio 3-in-1.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 13 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 41% andando a spendere intorno agli 8 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

