Foto al tramonto, iPhone può renderle speciali in un click

Ecco un trucchetto per conquistare i like sui social: se infatti una foto all’alba o al tramonto già di per sé rende la scena inquadrata ancora più speciale che in altre ore del giorno, attivando un’opzione presente nell’app Fotocamera di Apple è possibile migliorare sensibilmente i colori, realizzando così scatti unici e ancora più belli da stampare o condividere online.

Il bello come dicevamo sta proprio nel fatto che non dovete scaricare chissà quale applicazione: se avete un iPhone vi basta scattare con l’app di sistema, purché attiviate l’opzione che vi descriviamo in questo articolo. Ciò significa anche che non dovrete perderci troppo tempo elaborandola poi in post-produzione, ottenendo così fotografie belle e subito pronte per essere condivise.

Come attivare l’effetto speciale per le foto con iPhone

Se è in corso un’alba o un tramonto e vi trovate di fronte ad un paesaggio mozzafiato o semplicemente volete scattare una foto al panorama, a una o più persone o un altro tipo di soggetto in particolare, dopo aver individuato l’inquadratura della scena che volete immortalare, aprite l’app Fotocamera di Apple e:

Attivate lo zoom 2X ;

; Strisciate il dito verso l’alto;

il dito verso l’alto; Cliccate sul simbolo dei filtri presente nella barra comparsa in basso (la riconoscete dall’icona rappresentata da due quadrati in prospettiva, collegati da una linea obliqua);

presente nella barra comparsa in basso (la riconoscete dall’icona rappresentata da due quadrati in prospettiva, collegati da una linea obliqua); Scorrete verso destra fino a selezionare quello dal nome Caldo.

Eventualmente potete anche cambiare il rapporto d’aspetto impostandolo a 16:9 (sempre strisciando verso l’alto per aprire la barra degli strumenti secondari) così, rispetto ai 4:3 selezionati per impostazione predefinita, vi permette di fotografare una scena ancora più ampia.

A questo punto non vi resta che scattare per ottenere foto ad alba e tramonto con colori intensi e ancora più appariscenti.

Per rendervi conto della differenza vi basta eventualmente fotografare di nuovo la medesima scena disattivando il filtro così da poter poi confrontare i due scatti.

