Presentata Fuji X-S10, la mirrorless piccola e compatta con prestazioni senior

Fujifilm ha da poco presentato Fuji X-S10, una nuova fotocamera digitale mirrorless pensata per chi ha bisogno di una soluzione leggera tanto per scattare le foto quanto per registrare i video. Rispetto alle altre fotocamere dell’azienda, in questo modello è stata innanzitutto migliorata la modalità AUTO/SP (posizione scena), che regola automaticamente le impostazioni della fotocamera per ottenere fotografie di buona qualità senza la necessità di effettuare particolari regolazioni alle impostazioni delle immagini.

Tra le altre novità presenti in questa macchina c’è poi il meccanismo di stabilizzazione dell’immagine nel corpo della fotocamera (IBIS) che adesso è è circa il 30% più piccolo in volume e peso rispetto al modello precedente. Nonostante il suo peso ridotto, di soli 450 grammi, la Fuki X-S10 offre fino a 6,0 stop di stabilizzazione dell’immagine a cinque assi. E’ anche la prima fotocamera della Serie X di fascia media a utilizzare un meccanismo di assorbimento delle vibrazioni della tendina: si tratta di un ammortizzatore meccanico che protegge dalle leggere vibrazioni che possono provenire dall’unità otturatore.

Per favorire ulteriormente la stabilità a mano libera, X-S10 è dotata di un’impugnatura ampia ed ergonomica in lega di magnesio, che rende più facile mantenere bilanciata la fotocamera anche quando sono montati obiettivi di grandi dimensioni. Il design presenta una parte anteriore e una piastra superiore in lega di magnesio per mantenere il corpo rigido e robusto.

Questa fotocamera offre anche 18 modalità esclusive per quanto riguarda gli effetti di Simulazione Pellicola FUJIFILM, create di recente per celebrare la storia della pellicola fotografica riportando nel mondo digitale alcune delle pellicole analogiche più iconiche del settore. Tra queste presenti nel modello in questione c’è l’ETERNA Bleach Bypass, che crea un bellissimo aspetto desaturato e ad alto contrasto.

La messa a fuoco è resa rapida e precisa dalle rinnovate capacità di elaborazione AF ad alta velocità, unite ai 2,16 milioni di pixel di rilevamento di fase del sensore X-TransTM CMOS 4 e alla potenza di calcolo di X-Processor 4. In pratica si possono raggiungere i 0,02 secondi e lavorare in condizioni di luce molto basse fino a -7,0 EV. Fuji X-S10 è inoltre dotata di Tracking AF ad alta precisione per agganciare i soggetti in movimento e di funzione Face/Eye AF per seguire il viso e gli occhi di un soggetto. Può scattare raffiche senza blackout a 8 fps con l’otturatore meccanico e 30 fps con l’otturatore elettronico.

Come dicevamo è una buona soluzione anche per i video, grazie alle funzioni integrate che consentono di registrare filmati in 4K/30P 4:2:2 a 10-bit oppure video Full HD ad alta velocità a 240 fps. Lo schermo LCD è orientabile e può anche essere ruotato in avanti di 180 gradi per scattare i selfie o facilitare la ripresa dei vlogger. La macchina genera video 4K sfruttando una quantità di dati equivalente a 6K per garantire alta risoluzione e basso rumore.

Inoltre grazie al pulsante dedicato e posizionato sulla piastra superiore, X-S10 consente agli utenti di avviare una registrazione video velocemente anche mentre si sta fotografando. C’è infine il jack microfono da 3.5mm per utilizzare un microfono aggiuntivo e una efficiente struttura interna di raffreddamento che migliora la dispersione di calore nelle lunghe sessioni di ripresa.

Fuji X-S10 sarà disponibile da metà novembre al prezzo di 1.019,99 euro solo corpo oppure in kit con gli obiettivi XF15-45, XF18-55 oppure XF16-80 rispettivamente a 1.169,99 euro, 1.469,99 euro e 1.549,99 euro.