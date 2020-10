Con WhatsApp si potranno fare acquisti dentro le chat

Per fare acquisti tramite WhatsApp non manca molto: Facebook ha infatti da poco pubblicato un video promozionale su YouTube, attraverso il canale ufficiale dell’app, per mostrare come prossimamente sarà possibile sfogliare il catalogo di un’azienda e, senza lasciare la chat in WhatsApp, comprare uno o più prodotti senza uscire dalla chat del negozio stesso.

Il filmato è breve (dura poco meno di un minuto e mezzo) ma piuttosto esplicativo: un utente potrà aprire la chat di un determinato negozio, richiedere il catalogo, sfogliarlo, chiedere eventualmente informazioni, aggiungere uno o più prodotti al carrello e portare poi a termine l’acquisto senza mai lasciare l’app. Tutto insomma con una facilità ed un’intuitività disarmante.

La funzione che permette alle aziende di condividere un catalogo prodotti c’è già da tempo, ma fino a questo momento è limitata a una sorta di anteprima dei prodotti. La nuova versione dello stesso invece adesso include il pulsante per aggiungere il prodotto al carrello, magari regolarne anche la quantità se si decide di acquistarne più di uno, e poi pagare con la propria carta.

I pagamenti nelle app non sono una novità, soprattutto per il colosso di Zuckerberg. Lo scorso maggio la società ha infatti lanciato Facebook Shops, che permette alle aziende di creare proprio questo genere di cataloghi per poi vedere i prodotti tramite la pagina Facebook e, da fine luglio, anche su Instagram. Ha perciò senso che il colosso dei social si stia dando da fare per portare questo genere di esperienza anche in WhatsApp visto che ad oggi, nonostante la migliore integrazione e fruibilità di Telegram, resta comunque l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo.

Presumibilmente le transazioni che passano attraverso Whatsapp utilizzeranno Facebook Pay, il sistema di pagamento proprietario che era in fase di test su WhatsApp in Brasile già da inizio anno. La società ha poi dovuto sospendere il programma di prova perché la Banca Centrale del Paese ne aveva contestato la validità. Tuttavia Facebook non si è fermata e sta attualmente lavorando per portare questo nuovo sistema di pagamento elettronico a tutti i suoi utenti sparsi per il mondo.

Di Facebook Pay si era parlato di recente in occasione del fatto che Apple tratteneva una commissione del 30% su tutti gli acquisti che passavano tramite l’app di Facebook distribuita tramite App Store. L’azienda di Zuckerberg aveva contestato questo comportamento perché questa percentuale presa da Apple veniva tolta proprio alle aziende che, vista la pandemia di coronavirus ancora in corso, si trovano in gravi difficoltà economiche.

In tutta risposta, Apple ha ascoltato questa lamentela e ha deciso di disattivare temporaneamente la commissione abilitando l’uso di Facebook Pay – che invece per il momento non trattiene alcuna percentuale – all’interno dell’app. Per quanto riguarda invece WhatsApp, questa non è l’unica novità in arrivo. Presto si potrà infatti telefonare anche tramite l’app per Mac e PC: trovate maggiori dettagli a riguardo qui.