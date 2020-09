VideoProc, la suite per l’editing e la conversione video, si scarica gratis

VideoProc è gratis. Un’occasione da non perdere per chi stava cercando un software dedicato alla conversione e all’ottimizzazione delle riprese video, anche in 4K, grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva e strumenti completi.

Grazie alla promozione attualmente in corso sul sito ufficiale, è possibile ottenere la licenza a costo zero per poter scaricare ed utilizzare la suite senza limiti in termini di funzionalità.

Scaricare VideoProc è molto semplice: basta collegarsi a questo indirizzo e cliccare sul link denominato “VideoProc Giveaway – Ottieni la tua licenza gratuita per utilizzare tutte le funzionalità di VideoProc senza limiti >”. Una volta scaricato il programma sarà possibile installarlo e attivarlo subito utilizzando il codice seriale abbinato per sbloccare tutte le funzionalità della versione completa.

La versione di prova infatti ha alcune limitazioni che potete consultare a questa pagina, dove sono indicate tutte le differenze rispetto al software “full”. Fra le altre, la restrizione maggiore è l’impossibilità di poter processore più di 5 minuti per un video specifico.

Usando questa particolare licenza entro 30 giorni dal download, tutte queste limitazioni vengono eliminate e sarà possibile usare la versione completa senza limiti, eccezion fatta per l’impossibilità di aggiornare gratuitamente il programma quando saranno pubblicate le nuove versioni.

Nulla comunque vieta di acquistarla più avanti, e a quel punto si otterrà una licenza “a vita” con cui poter aggiornare il software nel corso del tempo senza dover più comprarlo. Nel caso, al momento è attiva una promozione che sconta la licenza completa del 60%: anziché 75 euro si può comprare per poco meno di 28 euro, andando a risparmiare praticamente quasi 47 euro sul normale prezzo di listino.

Ad ogni modo per chi è in cerca di un software di editing semplice ma super efficace, questa può essere un’ottima occasione, considerando soprattutto il paragone con altri software di video editing. Meglio dunque affrettarsi per sfruttare la licenza gratuita: si tratta infatti di un’offerta limitata nel tempo, dopodiché non sarà più possibile utilizzarla.