Bose Earbuds QuietComfort offrono 11 livelli di cancellazione rumore

Ancora una volta le anticipazioni sono confermate: Bose presenta i nuovi auricolari senza fili Bose Earbuds QuietComfort come il nuovo modello top sul mercato, quindi con tutte le carte in regola per sfidare il dominio di AirPods Pro.

Per realizzarli il costruttore non ha risparmiato tempo e investimenti. A partire dalla ventennale esperienza e dalle tecnologie delle cuffie QuietComfort, lo storico marchio audio ha apportato ulteriori innovazioni hardware e software per miniaturizzare tutte le componenti, creando un nuovo algoritmo di cancellazione del rumore.

«Abbiamo impiegato molto tempo per assicurarci che i nostri nuovi Earbuds QuietComfort fossero gli auricolari in-ear con cancellazione del rumore più efficaci di sempre» dichiara Mehul Trivedi, category director, Bose wearable audio. «Inoltre, riproducono un suono incredibile, e sono un piacere da indossare e da utilizzare. Questa è una combinazione imbattibile che li posiziona al top del settore, rendendoli in tutto e per tutto un puro comfort».

I nuovi inserti StayHear creano una chiusura morbida e al contempo ermetica. In aggiunta più microfoni rilevano, misurano e inviano il rumore esterno rimanente a un chip con algoritmo, entrambi proprietari. In abbinamento a minuscoli trasduttori, il sistema produce un segnale preciso, uguale e opposto in una frazione di millisecondo.

L’utente ha a disposizione un pulsante per regolare il volume dei rumori del mondo esterno, permettendo di selezionare tra ben 11 livelli diversi. È possibile creare delle preferenze e modificarle in qualsiasi momento, per passare da una cancellazione rumore leggera, per rimanere attenti all’ambiente esterno, fino alla cancellazione completa per immergersi nella propria musica preferita nei momenti di relax e anche per comunicare.

Durante telefonate e videochiamate Bose Earbuds QuietComfort separano la voce dell’utente da quelle delle altre persone che si trovano vicino, riducendo eventualmente anche le raffiche di vento, offrendo un parlato più comprensibile.

Offrono 6 ore di autonomia, mentre con la custodia di ricarica inclusa si ottengono ulteriori 12 ore, per un totale di 18 ore di autonomia complessiva. Si tratta di dispositivi con certificazione IPX4, resistenti quindi a sudore e acqua, con Bluetooth 5.1 compatibili sia con i dispositivi iOS che Android: impiegano un nuovo sistema di trasferimento dati per diminuire le interruzioni. Si possono già preordinare da qui al prezzo di listino di 279,95 euro, con consegna prevista in data 5 ottobre nel momento in cui scriviamo.

