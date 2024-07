Il Prime Day di Ninja vi aiuta a cucinare nel modo più smart

Pubblicità

Le promozioni Ninja in occasione degli Amazon Prime Day vi trasformano in chef senza muoversi da casa. Dalle gelatiere alle friggitrici ad aria, Ninja ha tutto ciò che serve per mettervi ai fornelli nel modo più smart possibile.

Ninja ha presentato la sua linea esclusiva di prodotti per gli Amazon Prime Day di quest’anno, offrendo una serie di sconti imperdibili su tutti i suoi articoli, comprese friggitrici ad aria, griglie e molto altro. Sarà possibile approfittare delle offerte Ninja fino ad esaurimento scorte.

Prima di lasciarvi alla lista di tutti i prodotti smart, vi segnaliamo che tra le offerte c’è pure la nuova friggitrice ad aria Double Stack XL, la prima friggitrice ad aria su due livelli. Si tratta di una friggitrice che stravolge le regole standard del settore: i corpi riscaldanti con la relativa ventola non si trovano in alto, ma in fondo al dispositivo, muovendo così l’aria in orizzontale.

Lo sconto su questa friggitrice è di quasi 50 euro. Di seguito le offerte Ninja disponibili su Amazon.

A 199,99 € invece di 265,99 € | sconto 25% – fino a 17 lug 24

A 149,99 € invece di 269,99 € | sconto 44% – fino a 17 lug 24

A 169,99 € invece di 299,99 € | sconto 43% – fino a 17 lug 24

A 269,99 € invece di 379,99 € | sconto 29% – fino a 17 lug 24

A 259,00 € invece di 379,99 € | sconto 32% – fino a 17 lug 24

A 249,99 € invece di 329,99 € | sconto 24% – fino a 17 lug 24

A 129,99 € invece di 179,99 € | sconto 28% – fino a 17 lug 24

A 87,00 € invece di 129,99 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

A 99,99 € invece di 149,99 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

A 129,99 € invece di 199,99 € | sconto 35% – fino a 17 lug 24

