Ninja presenta la nuova Double Stack XL con uno speciale ristorante sulla riva del Tamigi

Ninja, il brand dedicato alla cucina dell’americana SharkNinja che abbiamo già avuto modo di apprezzare con diversi prodotti innovativi come la recente Ninja Speedi, torna con un nuovo elettrodomestico per cucinare e lo fa in grande inaugurando addirittura un ristorante dedicato nel centro di Londra. Ristorante che replica le forme della nuova Ninja Double Stack XL, e che offre una degustazione di piatti preparati esclusivamente usando la friggitrice ad aria.

Il ristorante, che ha aperto al pubblico il 23 maggio ma che abbiamo avuto l’opportunità di visitare un giorno prima, si trova in una posizione suggestiva lungo le rive del fiume Tamigi, ed è composto da tre diversi spazi per degustare un pasto completo, dall’aperitivo al dolce.

Entrando nella prima stanza, infatti, e dopo aver lasciato giacche e ombrelli si viene accolti da un gustoso aperitivo che – ovviamente – non è stato fritto ad aria ma che al suo interno comprende uno spicchio di arancio deidratato proprio con la Double Stack XL. Insieme al drink abbiamo potuto gustare una serie di antipasti – dalle patate novelle al salmone – rigorosamente fritti ad aria e guarniti da salse ed erbette.

Ed è a questo punto che è apparsa la sorpresa: la libreria a parete nasconde un passaggio alla stanza successiva, in cui sono allestiti dei tavoli ed una chef ci ha dimostrato come preparare il piatto principale. Gli ottimi bocconcini di pollo, morbidi dentro e croccanti fuori, sono stati cotti insieme a dei noodle di soba (a base di grano saraceno) e conditi con dei broccoli, il tutto in soli 12 minuti! Questo grazie alla proprietà della Ninja Double Stack XL che permette di cucinare su più livelli in contemporanea, permettendoci così di risparmiare tempo ed energia.

Nell’ultima stanza, nascosta dietro ad uno specchio, abbiamo invece potuto provare degli ottimi brownie – anch’essi cucinati con la Ninja attraverso la funzione bake (forno). Ma vediamo meglio quali sono le caratteristiche della Ninja Double Stake XL e cosa la rende diversa dalle altre friggitrici ad aria.

Ninja Double Stake XL: la friggitrice multipiano

Qualche anno fa Ninja ci stupì presentando la prima friggitrice ad aria con due cassetti separati, raccontandoci che potevamo finalmente cucinare due piatti diversi allo stesso tempo usando lo stesso elettrodomestico. La Ninja Dual Zone è stata sicuramente una innovazione, oggi ripresa anche da altre aziende, ma porta lo svantaggio di occupare più spazio in cucina rispetto ad una friggitrice ad aria tradizionale, escludendo così tutti coloro i quali hanno solo un angolo cottura e devono centellinare i prodotti da posizionare sul poco spazio a disposizione.

L’idea dei ricercatori Ninja è stata quella di mantenere le due zone di cottura, ma anziché affiancarle metterle una sull’altra. In questo modo lo spazio occupato sul piano della cucina viene dimezzato, senza estendersi troppo in altezza e, comunque, senza disturbare eventuali pensili presenti.

È nata così la Ninja Double Stack XL, la prima friggitrice ad aria su due livelli. Ma non è tutto, dal momento che in realtà si tratta di una multicooker e non di una semplice friggitrice ad aria. Inoltre, con gli accessori inclusi in confezione, i livelli di cottura possono arrivare addirittura a quattro!

Innanzitutto, evidenziamo una differenza rispetto alle friggitrici ad aria a cui siamo abituati: i corpi riscaldante con la relativa ventola non si trova in alto, ma in fondo al dispositivo, muovendo così l’aria in orizzontale. Questo perché non era possibile inserirne uno fra i due comparti di cottura, ma ai fini del risultato finale non cambia niente se non nell’ottimizzazione degli spazi.

Ogni corpo riscaldante, e quindi ogni zona di cottura può essere programmato separatamente, consentendoci così di cucinare piatti diversi che richiedono tempi e temperature differenti. Abbiamo però due tasti che possiamo attivare: Match ci permette di uniformare le impostazioni della zona 2 a quelle della zona 1, mentre Sync fa in modo che le due aree completino la cottura allo stesso tempo.

Dicevamo che la Double Stake XL è più una multicooker che una friggitrice; troviamo, infatti, ben sei modalità di cottura, che regolano calore e velocità della ventola per ottenere risultati diversi. Accanto al programma frittura ad aria troviamo max crisp – per una maggiore croccantezza – cottura al forno e arrosto – per carni e dolci – essiccazione e riscaldamento. Un set completo di funzioni che ci permettono di preparare una moltitudine di pietanze, dal pane alle patatine, passando per ottimi dolci come il brownie che abbiamo degustato a Londra.

In confezione sono poi presenti delle griglie che permettono di formare un secondo livello all’interno di ciascuno dei due cassetti, così da lasciare – ad esempio – delle verdure sul fondo e posizionare della carne sulla griglia intermedia. Non solo i piatti cucineranno in contemporanea, ma il grasso della carne andrà ad insaporire ulteriormente le verdure in basso.

Complessivamente la Ninja Double Stack XL ha una capacità di 9,5 litri, ma la cosa più interessante è la possibilità di cucinare con fino a quattro ripiani separati riuscendo così a preparare una cena completa per un’intera famiglia senza bisogno di altri elettrodomestici. Non solo un risparmio di tempo, ma anche di energia dal momento che il calore generato da un corpo riscaldante può cucinare diversi piatti contemporaneamente.

Ninja Double Stack XL è disponibile all’acquisto sul sito Ninja Kitchen e su Amazon, al prezzo consigliato di €269,99, ma sarà presto disponibile anche nei principali negozi della grande distribuzione.

