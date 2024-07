Prime Day, tra i migliori sconti della giornata the winner is...

Pubblicità

Quella che sta andando verso la conclusione è stata una giornata molto intensa dal punto di vista degli sconti. Del resto è sempre così: quando Amazon lancia la sua due giorni di promozioni, piovono decine di migliaia di offerte alcune delle quali decisamente imperdibili.

Scegliere quali siano le migliori è decisamente difficile, anche solo cercando tra la lunga lista di quelle di cui abbiamo dato conto nel corso della giornata di oggi. Ma ci proviamo lo stesso.

Qui di seguito vi diamo indicazione dei i dieci migliori affari a giudizio della nostra redazione. Li abbiamo selezionato secondo vari criteri; sopra tutti gli altri l’interesse di chi ci legge, secondariamente il prezzo, in terzo luogo la convenienza specifica, ovvero l’effettiva portata dello sconto e la sua rarità

In defitiva qui di seguito troverete gli sconti più difficili da trovare, i più alti sui prodotti migliori.

10 – Rasaerba elettrico Bosch ARM 32

Tagliare l’erba del prato di casa è facile ed economico come andare su Amazon ed acquistare il rasaerba elettrico Bosch ARM 32 in sconto del 40%, solo 69,99€ invece di 133€ con lama di ricambio del valore di una ventina di euro in omaggio.

Questo piccolo accessorio per il fai da te pur piccolo e leggero è perfetto per chi non ha superfici di grandi dimensioni da regolare.

Progettato con un occhio specifico per la semplicità, taglia su una larghezza di 32cm; grazie ai pettini laterali, arriva a filo di muretti e cordoli. Il motore PowerDrive da 1200W garantisce un taglio affidabile anche in condizioni difficili e con erba mediamente alta (20 – 60 mm).

Sto caricando altre schede...

9 – Dji Mini 4 K a 239 €

Se volete un drone top, con fotocamera top, ad un prezzo top, la scelta oggi cade sul DJI Mini 4K che in versione Fly More Combo che potete comprare al prezzo migliore di sempre: 239,99 €.

Quel di cui parliamo è la nuova versione con fotocamera migliorata di prodotto lanciato qualche tempo fa ma che è ancora uno dei droni più validi se si sceglie di pilotare un drone senza patentino.

Il drone può rimanere in volo per 31 minuti e offre una trasmissione video HD fino a 10 km. Le funzionalità intelligenti di controllo del volo, come decollo e atterraggio con un solo tocco, hovering stabile e ritorno automatico a casa (RTH), sono tutte presenti. Modalità di scatto avanzate come QuickShots e Panorama consentono anche ai principianti di esplorare la fotografia creativa.

Sto caricando altre schede...

8 – Airtags confezione da 4 – 88 €

Se vi serve un Airtag per non perdere nulla (inclusa magari la valigia che spedirete per il vostro prossimo viaggio) ecco l’occasione del Prime Day: un Airtag vi costa solo 22,20 € se comprate la confezione da 4 a 88,90 il prezzo più basso di sempre.

Ricordiamo che gli Airtag sono un sistema particolarmente sofisticato per non perdere qualunque cosa. Una volta registrato l’Airtag su iPhone, verrà collocato dentro all’applicazione a Dov’è, identificato su una mappa assieme a tutto quello che è possibile già oggi trovare con questa applicazione.

Sto caricando altre schede...

7 – Beats Studio Pro 249 €

Ci sono molti prodotti per la musica in sconto e molti sono anche di Beats. Ma tra i tanti forse il più importante in termini percentuali è quello sulle Beats Studio Pro, probabilmente le migliori cuffie oggi sul mercato per il mondo Apple, superiori dal punto di vista delle funzioni e della tecnologia alle Airpods Max. In occasione del Black Friday erano andate in sconto a 297 €, ora potete comprarle a meno: 249,99 € invece che 399 € (prezzo Apple).

Tra le loro caratteristiche: audio lossless via USB-C; cancellazione attiva del rumore (ANC) completamente adattiva e modalità Trasparenzacompatibilità con l’abbinamento con un tocco e una serie di funzioni native Apple e Android; audio spaziale

Sto caricando altre schede...

6 – Tutte le Apple Pencil

Pensate ad una Apple Pencil per agevolare il vostro lavoro con iPad? In occasione del Prime Day trovate in sconto tre delle quattro Apple Pencil oggi sul mercato, la Apple Pencil (94€ sconto del 21%), Apple Pencil di seconda generazione (99€, – 34%) e Apple Pencil USB-C (74€ -17%).

Come si può usare una Apple Pencil e a cosa serve richiederebbe una lunga spiegazione. In linea generale possiamo però dire che le Apple Pencil consentono una migliore e più precisa interazione con i contenuti di iPad e un superiore livello di creatività. Amazon come detto le sconta tutte e tre. Se vi serve sapere quella che fa al caso vostro, andate al nostro articolo specifico.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

5 – iPad Air 2022 M1 da 479 €

Amazon ha lanciato una vera campagna di “liquidazione” degli iPad Pro 2022 da 11″ e da 12,9 pollici, ma ora sono quasi tutti. Nelle prime ore di disponibilità abbiamo visto ribassi fino a quasi il 50% su un po’ tutta l’offerta. Ora i modelli più economici si sono esauriti, ma restano attivi quelli ancora più interessanti sugli iPad Air.

Stiamo parlando della versione con processore M1 che è del tutto identica a quella con M2, almeno se si parla dell’11”. Lo sconto è importante: 479€, il minimo storico. Ma in offerta ci sono praticamente tutti i tagli di memoria.

Sto caricando altre schede...

4 – Photography Plan 89,99€

Se siete un fotografo professionista o anche solo un appassionato tra le pieghe delle offerte Prime spunta uno sconto sulla suite Photography Plan che vi viene offerta a 89,99€.

Il Photography Plan non ha bisogno di molte presentazioni. È probabilmente il pacchetto più popolare in assoluto per i fotografi; consente di modificare facilmente, organizzare, salvare e condividere le vostre ovunque grazie a Lightroom incluso in questo abbonamento e mediante Adobe Photoshop CC anche trasformare le vostre immagini.

Il piano acquistato da Adobe costerebbe 146€, con Amazon costa, nella versione con piano di archiviazione da 20 GB, solo 89,99€ pareggia in pratica il minimo mai visto (raggiunto durante il Black Friday) ed è un prezzo eccellente.

Sto caricando altre schede...

3 – Magic Mouse Apple 60 €

Se cercate uno sconto su di un mouse ne trovate molti su Amazon, ma oggi forse vale la pena di fare un pensiero sul Magic Mouse 2 che scende al minimo storico: solo 60,76 euro.

Il Magic Mouse 2, come dice il nome, è l’erede del Magic Mouse originale. La seconda versione affina le tecnologie e fa fronte ai problemi che aveva manifestato la prima versione. In particolare abbiamo ora una batteria ricaricabile interna e la porta lightning per la ricarica veloce.

Come si legge dalle specifiche questa è l’ultima versione del Magic Mouse, quella che viene offerta con gli iMac. Nella scatola c’è infatti il cavo di ricarica in maglia intrecciata USB-C e non più il vecchio cavo di ricarica USB-A. In pratica diventa comodo da gestire con le ultime macchine della Mela che hanno perso, appunto, le vecchie porte.

Sto caricando altre schede...

2 – Garmin Fenix 7 Pro Solar a 569,99 €

Non di solo Apple Watch si vive. Chi fa sport anzi spesso preferisce gli smartwatch di Garmin e tra questi uno dei migliori in assoluto, secondo solo alla serie Epix, è il Fenix 7 Pro Solar, uno degli smart watch top Garmin, va in offerta per la festa degli sconti Prime: 569,99 €, 220 euro meno del prezzo Garmin.

La serie Fenix 7 nasce per da atleti, sportivi, alpinisti, esploratori e in generale per tutti gli utenti che desiderano il massimo della tecnologia al polso per qualsiasi attività indoor e all’aperto. La sua peculiarità è lo schermo touch privo di latenze e veloce, affiancato ai classici e pratici tasti di controllo il che lasciando libertà completa all’utente di scegliere il controllo migliore a seconda della situazione o della funzione desiderata.

Il suo punto di forza Grazie al pannello solare è ‘autonomia quasi infinita. fino a 22 giorni modalità smartwatch con ricarica solare in tre ore di luce solare diretta (50.000 lux) al giorno e fino a 73 ore in modalità GPS con ricarica solare (ipotizzando un utilizzo continuativo in condizioni di 50.000 lux).

Sto caricando altre schede...

1 – Condizionatore Olimpia Splendid Dolceclima Compact a 199€

Per soffrire il caldo se potete acquistare con uno sconto del 28% a solo 199 € il condizionatore Olimpia Splendid Dolceclima Compact.?

Quello di cui parliamo è uno dei diversi condizionatori portatili che ha avuto un grande successo di vendite nella due giorni di sconti di Amazon a Luglio 2023. A differenza di altri modelli, più sofisticati e potenti, il Dolceclima Compact è studiato per essere la soluzione per raffrescare in maniera economica un piccolo ambiente.

Nonostante il prezzo ridotto siamo di fronte ad un prodotto di nuova generazione che nasce per essere “verde” e molto compatto (35cm di larghezza in soli 70cm di altezza.). Offre una capacità nominale di 2,1 KW (circa 8.000 btu), con raffreddamento al minimo consumo possibile. Le specifiche di “targa” parlano di classe A per consumi energetici particolarmente ridotti.

Sto caricando altre schede...

Fuori Categoria – Airpods

Detto dei primi dieci, mettiamo come fuori categoria gli sconti sugli Airpods. Tutti e tre i modelli disponibili sono infatti al minimo storico: gli Airpods 2 a 90 euro gli Airpods 3 a 141 € mentre gli Airpods Pro sono in sconto a 203€.

Non staremo qui a darvi indicazioni su che cosa sono gli Airpods, come funzionano, come si distinguono e neppure a consigliarvi i migliori. Certo lo sapete e poi abbiamo un articolo specifico per questo oltre ad avere recensito tutti i modelli (Airpods 2, Airpods 3 e Airpods Pro 2).

L’unica cosa che ci preme sottolineare, oltre al fatto che come detto siamo di fronte al minimo di tutti i tempi per tutti e tre i modelli, è che ben difficilmente questi prezzi potranno essere mantenuti o raggiunti nelle prossime settimane.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...