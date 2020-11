Settimana Black Friday Amazon: gli smartwatch Fitbit sono in sconto fino al 51%

Siamo in piena settimana Black Friday e gli appassionati di fitness o semplicemente quelli più attenti alla propria salute farebbero bene a sfruttare l’occasione per acquistare un dispositivo Fitbit. Al momento infatti sono in promozione diversi smartwatch e activity tracker, con prezzi a partire da circa 40 euro e con sconti che, nel migliore dei casi, superano anche il 50%.

E’ il caso del Fitbit Ionic, il più squadrato degli smartwatch dell’azienda, che viene proposto a 169,90 euro. Tra le funzioni principali di questo modello segnaliamo la presenza di GPS incorporato e monitoraggio continuo del battito cardiaco. Può essere usato per effettuare pagamenti dal polso e promette 4 giorni di autonomia con una sola carica. E’ stato il primo vero smartwatch di Fitbit e se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione.

In sconto ci sono anche il Fitbit Versa 2, il Charge 4 e l’Inspire HR, di cui trovate le rispettive recensioni cliccando sui nomi di ciascuno.

In promozione c’è anche il Fitbit Ace 2, un activity tracker che la nostra redazione ha provato nella sua prima versione: per il nuovo modello in sconto, trovate elencate le principali caratteristiche in questo articolo. Della promozione Black Friday di Fitbit fa parte anche la bilancia Fitbit Air, proposta per soli 41,90 euro: si tratta di un modello piuttosto vecchio (è stato lanciato nel 2012, mentre la versione 2 risale al 2017) ma nonostante tutto ancora attuale, visto che può registrare indipendentemente le misurazioni di tutta la famiglia e sincronizzarle sull’app abbinata per vedere il proprio indice di massa corporea, tracciare le tendenze nel tempo e scoprire che impatto hanno l’attività fisica e la nutrizione sui propri obiettivi.

Di seguito trovate l’elenco dei prodotti in offerta con il relativo prezzo, percentuale di sconto e link per l’acquisto.

