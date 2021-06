Prime Day prolungato, ecco alcuni prodotti (anche Apple) ai prezzi di ieri

Anche il Prime Day è finito ieri alcuni affari restano ancora attivi. Si tratta di prodotti che abbiamo scovato nelle varie vetrine di elettronica che Amazon o ha mantenuto al prezzo di ieri oppure ha aumentato di qualche euro ma restando sempre ben sotto il prezzo che avevano in precedenza.

Un esempio interessante per il nostro pubblico è la tastiera Apple senza sezione numerica. Oggi costa 79,99 euro. Nel corso del Prime Day è scesa cinque euro sotto questo costo ma è pur sempre il 27% in meno del prezzo ufficiale. Stesso discorso per il Magic Mouse. Ieri costava 59,99 euro, questa mattina è passato a 60,99 euro e ora costa 62,99 euro. Visto che il suo prezzo ufficiale è 85 euro anche qui abbiamo un rilevante sconto del 26%.

Resta fissa al minimo storico, sempre parlando di prodotti Apple, la Apple TV 4K. L’ultima creazione della Mela nel campo dei dispositivi per intrattenimento domestico costa 202 euro invece che 219 euro. Lo sconto è poco ma altrove non esiste alcun ribasso. Infine, parlando di prodotti Apple, è ancora ottimo il prezzo delle Apple Pencil ed Apple Pencil 2 che costano solo qualche euro più di ieri

Tra gli accessori utili per il mondo Apple vi segnaliamo i 49,99 euro per la custodia con tastiera per iPad dalla quinta alla attuale generazione. parliamo della Slim Folio di Logitech che viene scontata di ben il 52%. È di Logitech anche la tastiera K400Plus, un dispositivo con touchpad studiato per dispositivi Windows e Android ma utilissimo anche per le TV Smart costa solo 19,99 euro, lo stesso prezzo del Black Friday. Infine sempre nel campo dei prodotti Logitech potete acquistare questo sistema,a di altoparlanti Bluetooth ma anche con ingresso 3,5mm, RCA, USB, SD che costa 89,99 euro invece che 134,99.

Un prodotto di particolare interesse che ieri è stato molto venduto sono le cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700 che oggi costano 238 euro. Ieri costavano 222 euro. Si tratta del secondo prezzo più basso di sempre.

Nella lista che trovate qui sotto ci sono anche diversi altri prodotti a prezzi Prime Day come il robot Deebot Ozmo920 a 249 euro, la TV con Homekit LG 50UP77006LB a 413 euro oppure il SanDisk Extreme SSD NVMe,i disco USB-C molto veloce che in versione da 1TB costa solo 138,99 euro.

Qui sotto la lista completa dei prodotti in sconto

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...