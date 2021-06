Il QR-Code del Green Pass vi incuriosisce? Non usate le App di lettura QR-Code

Siete tentati di leggere il contenuto del QR-Code del vostro Green Pass per conoscere i dati personali che contiene? Meglio non farlo con una App scaricata da App Store o Google Play Store se non siete in grado di capire come vengono gestiti i vostri dati.

Le applicazioni per la lettura dei QR code sono da tempo disponibili per iPhone e Android e sono utilissime per collegarsi ad un sito web quando avete una indicazione turistica o state consultando una trasmissione televisiva o dovete recuperare un codice sconto al supermercato ma la gestione dei vostri dati non va fatta alla leggera.

Abbiamo già visto che è sconsigliabile mostrare sui social il QR code del vostro Green Pass ma è altrettando pericoloso farlo leggere ad una applicazione di cui non conoscete il reale funzionamento: i vostri dati, comprese preziose informazioni sanitarie potrebbero finire allo sconosciuto sviluppatore dell’applicazione senza alcuna garanzia sulla riservatezza dell’operazione e finire in un database in cui venite identificati su particolari molto sensibili.

Il contenuto esatto del Green Pass si puo’ leggere dall’interno delle App IO e IMMUNI che sono protette e non forniscono dati a terze parti senza il vostro consenso.

In generale, quando avete a disposizione un QR CODE che non richiede una app specifica è sempre bene usare i QR Code reader del sistema operativo. Nel caso di iPhone è disponibiile direttamente dal centro di controllo e su questa pagina trovate un tutorial su come attivarlo.

Nel caso di Android potete usare quello del sistema operativo con l’applicazione Fotocamera di default ma qui dovete fidarvi di Google e di come può gestire i vostri dati.

Se avete provato a leggere il Green Pass con il lettore di QR-Code di iPhone e Android e non avete avuto alcun risultato non spingetevi oltre a cercare altre applicazioni di lettura. Le uniche di cui potete fidarmi sono IMMUNI e IO.