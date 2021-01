Problemi di durata della batteria per alcuni iPhone 12?

Dopo ogni importante aggiornamento di iOS non mancano mai utenti che segnalano problemi con la durata della batteria degli iPhone. Dopo ogni update importante è necessario attendere alcune ore (a volte anche giorni) per dare tempo ai dispositivi di terminare l’indicizzazione e altre operazioni in background, elementi che potrebbero temporaneamente influenzare la durata della batteria.

Normalmente i problemi della scarsa durata della batteria scompaiono dopo pochi giorni dall’installazione degli aggiornamenti, ma alcuni utenti di iPhone 12 affermano di continuare ad avere problemi con i nuovi dispositivi, anche settimane dopo l’installazione degli ultimi aggiornamenti. Le lamentele arrivano da utenti di tutta la lineup di iPhone 12, inclusi mini, Pro e Pro Max, riferendo di perdite nell’autonomia della batteria fino al 30%, anche di notte, senza l’interazione dell’utente con il dispositivo o il display.

Macworld UK evidenzia che nei forum ufficiali di Apple centinaia di utenti lamentano problemi di questo tipo, inconvenienti segnalati anche su Reddit e sui forum di Macrumors.

Non è facile individuare un denominatore comune ma c’è consenso nell’indicare che il nuovo modem 5G sembra incidere sulla durata della batteria anche quando il dispositivo è inattivo. Alcuni utenti riferiscono della necessità di rimuovere o disattivare (nel caso delle eSIM) la SIM per controbilanciare il rapido deterioramento della carica. A peggiore la situazione il fatto che ogni operatore aggiorna in modo indipendente le impostazioni di rete (gli update delle impostazioni relative all’operatore telefonico consentono al provider di telefonia di aggiornare la rete e le impostazioni correlate per migliorare la connettività e le prestazioni della rete cellulare).

Alcuni utenti riferiscono che i loro problemi sono stati risolti dopo l’aggiornamento a iOS 14.3; altri invece riferiscono di avere ancora problemi. Nei prossimi giorni è ad ogni modo atteso l’update a iOS 14.4: vedremo se gli utenti segnaleranno migliorie nella carica e comportamento della batteria.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è riassunto qui. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12 e iPhone 12 mini.