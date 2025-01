CES 2025, dagli HUB, dischi magnetici, batterie, tutto Apple anche senza Apple

Pubblicità

Apple al CES non ha mai partecipato. La fiera di Las Vegas è troppo generalista, troppo ricca di piccole e piccolissime realtà, troppo defocalizzata per avere mai avuto un qualche appeal per Apple.

E in effetti in passato Cupertino quasi in coincidenza con il CES organizzava a San Francisco il MacWorld, una kermesse (cui Macitynet ha partecipato per anni quando ancora alle nostre latitudini gli influencer più popolari di oggi andavano alla scuola materna e ipochi siti tech non conoscevano altro che Nokia e Windows) incentrata sui suo mondo dove i produceva accessori per la Mela poteva avere spazio.

Oggi il MacWorld non esiste più e anche le fiere hanno perso gran parte della loro rilevanza ma al CES continuano ad apparire alcune interessanti novità che toccano il mondo Apple ed è stato così anche quest’anno.

Vediamo qui di seguito quel che di più interessante è stato annunciato a Las Vegas per gli utenti Apple.

Caricabatterie e speaker Anker

Anker in fatto di accessori sa il fatto suo. Al CES 2025 ha presentato un caricatore da parete innovativo da 140W e una power bank con cavi retrattili, entrambi dotati di mini display.

Il caricatore da parete da 140W, è originale per la presenza, appunto, di uno schermo integrato per monitorare diverse metriche in tempo reale. Il display mostra dettagli come il consumo di energia per ogni porta, la temperatura del dispositivo e lo stato della ricarica rapida. Ha tre porte USB-C e una USB-A

La nuova power bank ha invece due caratteristiche notevoli: arriva a 25000 mAh con 165W di potenza massima restando relativamente piccola e ha due cavi integrati che arrivano a fornire fino a 100W.

Il cavo può quindi ricaricare anche un MacBook Pro. Anche la power bank è equipaggiata con uno schermo simile a quello del caricatore da parete, fornendo informazioni utili come il livello di carica residua e lo stato della ricarica rapida. È già in vendita su Amazon con uno sconto che ne riduce il prezzo a 85€.

Il caricabatterie Ugreen da 500W

Anche Ugreen, altra azienda molto importante nel campo degli accessori, ha lanciato quello che è un caricabatterie ma qui siamo ad un vero record: il suo Nexode arriva infatti a ben 500W. Il dispositivo dispone di cinque porte USB-C e una porta USB-A, consentendo di caricare cinque laptop contemporaneamente.

La singola porta (quella superiore) offre un massimo di 240W, le altre cinque porte condividono 260W indipendentemente dall’attività della porta superiore ma nessuna di esse può superare i 100W.

Il lancio è previsto per marzo di quest’anno.

Il dock Plugable che supporta fino a cinque display

Plugable ha presentato al CES DisplayLink DL-7400 la prima docking station capace di supportare cinque monitor esterni, una manna per ha Mac limitati (da Apple) a un solo display esterno come i MacBook Air M1 ed M2.

Gestisce in particolare tre monitor 6K oppure un monitor 6K e quattro monitor 4K. Visto che a non tutti servono cinque monitor, la docking station offre altre opportunità: una porta HDMI 2.1 per risoluzioni fino a 6K, una porta HDMI 2.0 per 4K a 60Hz, tre porte USB-C a 10Gbps con tecnologia DisplayLink per 4K a 60Hz.<

Le porte USB-C non utilizzate possono essere sfruttate per altro come video o alimentazione (fino a 15W).

Ci sono anche una porta USB-C frontale da 30W, e due porte USB-A da 10Gbps (7.5W) e un jack audio combo da 3,5mm.

Da Ugreen il dock Thunderbolt 5

Sempre parlando di docking station e tornando ad Ugreen, al CES abbiamo visto la Revodok Max 2131.

Si tratta di uno dei primi dock che supporta Thunderbolt 5, quindi perfetto per i MacBook Pro M4 Pro e Max e per i Mac mini di nuova generazione. Offre 3 porte Thunderbolt 5 con una larghezza di banda bidirezionale di 80 Gbps e che può arrivare fino a 120 Gbps per l’uscita video quando necessario. Questo consente al dock di supportare un segnale 8K a 60Hz.

Il dock ha anche

porta USB-C con velocità USB 3.2 (fino a 10 Gbps),

2 porte USB-A con velocità USB 3.2 (10 Gbps

2 porte USB-A con velocità USB 3.0 (5 Gbps)

1 slot per schede SD

1 lettore di schede microSD

1 porta Ethernet RJ45 con supporto fino a 2.5 Gbps

1 jack per cuffie da 3,5 mm

Ci sono anche una porta USB-C da 140W, ideale per laptop, incluso il MacBook Pro da 16 pollici e nella confezione c’è un alimentatore GaN da 180W

Disponibile per l’acquisto a partire da marzo. Il prezzo non è definito ma la versione precedente (Revodock Max 213 con porte a 40 Gbps) costa intorno ai 400€ prima di vari sconti che ne riducono costantemente il prezzo.

I prodotti OWC

OWC ha presentato al CES alcuni prodotti interessanti per il mondo Apple. In particolare si parla di accessori studiati per la tecnologia Thunderbolt.

OWC ThunderBlade X12, una soluzione RAID professionale indicata come “rivoluzionaria” per il settore della produzione video, e OWC USB4 40Gb/s Active Optical Cable, cavo dedicato alla connettività su lunghe distanze, pensato per migliorare l’efficienza del flusso di lavoro.

una soluzione RAID professionale indicata come “rivoluzionaria” per il settore della produzione video, e OWC USB4 40Gb/s Active Optical Cable, cavo dedicato alla connettività su lunghe distanze, pensato per migliorare l’efficienza del flusso di lavoro. OWC Active Optical Cable, “la soluzione più potente e affidabile” per la connettività di dispositivi Thunderbolt 4/3 e USB4/3/2 su lunghe distanze. Offre fino a 40Gb/s di larghezza di banda, fino a 240W di power delivery, e supporto di risoluzioni fino a 8K fino a 4,5 metri. Elimina quindi il limite della distanza di 2 metri dei tradizionali cavi Thunderbolt e USB4 a base di rame.

“la soluzione più potente e affidabile” per la connettività di dispositivi Thunderbolt 4/3 e USB4/3/2 su lunghe distanze. Offre fino a 40Gb/s di larghezza di banda, fino a 240W di power delivery, e supporto di risoluzioni fino a 8K fino a 4,5 metri. Elimina quindi il limite della distanza di 2 metri dei tradizionali cavi Thunderbolt e USB4 a base di rame. OWC Thunderbolt 5 Hub, una soluzione compatta per chi è alla ricerca di un modo per aumentare le porte Thunderbolt 5. È possibile trasformare una singola connessione in tre porte Thunderbolt 5 e una porta USB-A. Supporta velocità bidirezionale fino a 80Gb/s, fino a 2x rispetto a Thunderbolt 4 e USB4, e fino a 120Gb/s per il collegamento di monitor che richiedono grande larghezza di banda.

Dock Satechi per Mac mini M4

Satechi ha presentato un dock-hub per Mac mini M4. un accessorio che moltiplica porte e collegamenti (integra tre porte USB-A e un lettore SD), oltre ad offrire un vano per un SSD aggiuntivo opzionale. Il collegamento avviene tramite il cavo USB-C integrato, che può essere riposto sul fondo durante gli spostamenti.

Non solo design e colori sono perfettamente in linea con Mac mini M4 ma anche ogni dettaglio costruttivo, inclusa forma e materiali

Il lato superiore è leggermente incassato per assicurare il corretto flusso dell’aria di raffreddamento. Infine nell’angolo posteriore sinistro una fessura lascia spazio per poter raggiungere il pulsante di accensione che diventa maggiormente accessibile.

Sarà disponibile da febbraio.

Altri prodotti Satechi

Al Al CES 2025, oltre all’interessante Hub per Mac mini, Satechi ha presentato altri prodotti di un certo interesse. Vediamo quali

SM3 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard una tastiera meccanica che Offre layout full-size (108 tasti), tastierino numerico, tasti a corsa ridotta, possibilità di collegarsi fino a quattro dispositivi tramite Bluetooth 5.0, ricevitore USB a 2,4 GHz o connessione cablata USB-C

una tastiera meccanica che Offre layout full-size (108 tasti), tastierino numerico, tasti a corsa ridotta, possibilità di collegarsi fino a quattro dispositivi tramite Bluetooth 5.0, ricevitore USB a 2,4 GHz o connessione cablata USB-C Caricabatterie OntheGo, un sistema con design pieghevole e adatto ai viaggi con forma sottile e circolare, tecnologia Qi2. Dispoibile in versione 3-in-1 e 2-in-1

un sistema con design pieghevole e adatto ai viaggi con forma sottile e circolare, tecnologia Power Bank OnTheGo, un batteria magnetica sempre compatibile con la tecnologia Qi2 per ricarica fino a 15W. Capacità da 5milae 10mila mhA

Stage PowerGrip Belkin

Belkin, azienda tradizionalmente molto vicina ad Apple, ha annunciato diversi prodotti per il mondo della Mela.

Il più interessante secondo noi è Stage PowerGrip, un accessorio che unisce la ricarica MagSafe wireless e cablata ad un design retrò ispirato alle fotocamere iconiche del passato.

Integra una power bank da 10.000 mAh con ricarica wireless magnetica da 7,5 W, porte di uscita USB-C, un cavo di ricarica USB-C retrattile con un grip. Applicato all’iPhone consente di trasformare il telefono in una sorta di fotocamera punta e scatta.

Stage PowerGrip ha anche uno schermo LED per comunicare il livello di batteria restante. Lancio previsto a maggio 2025; il prezzo è ancora da definire.

Altri prodotti Belkin

Belkin ha poi presentato anche altri prodotti interessanti per il mondo Apple

Un tappetino BoostCharge Pro con ricarica wireless rapida fino a 15 W di potenza, allineamento preciso con aggancio magnetico del telefono, supporto estraibile integrato e un cavo USB-C da 2 metri

Un caricabatterie compatto Boostcharge con poli della spina pieghevoli, perfetto per luoghi difficili da raggiungere e si piega facilmente per il trasporto e ha potenza fino a 45W

con poli della spina pieghevoli, perfetto per luoghi difficili da raggiungere e si piega facilmente per il trasporto e ha potenza fino a 45W Una Power bank 20K con cavo integrato BoostCharge. Supporta la ricarica rapida PD (Power Delivery) per telefoni, tablet e altri dispositivi con PD a 30 W ed è indicata come in grado di ricaricare un iPhone 16 Pro dallo 0 al 50% in 25 minuti. Permette di ricaricare fino a 3 dispositivi nello stesso istante

Supporta la ricarica rapida PD (Power Delivery) per telefoni, tablet e altri dispositivi con PD a 30 W ed è indicata come in grado di ricaricare un iPhone 16 Pro dallo 0 al 50% in 25 minuti. Permette di ricaricare fino a 3 dispositivi nello stesso istante Auricolari SoundForm Anywhere, auricolari semi open-ear con durata della batteria di 27 ore (fino a 7 ore con una singola ricarica e 20 ore aggiuntive tramite la custodia), classificazione IPX-4, custodia compatta con clip di aggancio per facilitare il trasporto

auricolari semi open-ear con durata della batteria di 27 ore (fino a 7 ore con una singola ricarica e 20 ore aggiuntive tramite la custodia), classificazione IPX-4, custodia compatta con clip di aggancio per facilitare il trasporto Cuffie SoundForm Isolate, le prime cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore (ANC) di Belkin. Hanno 60 ore di durata della batteria (o 40 ore con funzione ANC attiva), 3 modalità di ascolto (Standard, ANC e Hear-Thru), tecnologia Bluetooth 5.4 Multipoint per l’abbinamento a due dispositivi, controlli touch intuitivi e driver da 40 mm di qualità.

le prime cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore (ANC) di Belkin. Hanno 60 ore di durata della batteria (o 40 ore con funzione ANC attiva), 3 modalità di ascolto (Standard, ANC e Hear-Thru), tecnologia Bluetooth 5.4 Multipoint per l’abbinamento a due dispositivi, controlli touch intuitivi e driver da 40 mm di qualità. Il Kit per creator di Belkin è un all-in-one che include attrezzature essenziali come un treppiede con altezza di 1,7 metri, un supporto di montaggio magnetico per telefono con angolazione regolabile, un set di microfoni clip-on indossabili con raggio di trasmissione di 100 metri e fino a 5 ore e mezza di funzionamento per carica, e un cavo USB-C da 15 cm, per rendere più facile catturare audio e video con qualità professionale. Si abbina con il Supporto Pro con tracking automatico per catturare automaticamente i movimenti a 360° in modalità paesaggio e a 90° in modalità ritratto, senza dover ricorrere ad un assistente di ripresa.

SanDisk Creator disco Magsafe

SanDisk ha lanciato al CES un nuovo prodotto per la sua Creator Series. il disco, che offre capacità di 1TB o 2TB, si attacca facilmente al dorso del telefono e supporta la tecnologia Apple ProRes 4K a 60fps.

Ha un guscio in silicone, protezione contro cadute fino a 3 metri, resistenza a polvere e acqua IP65

Include anche un anello magnetico che può essere fissato sul retro dello schermo del laptop, consentendo di passare rapidamente dalla creazione di contenuti su smartphone compatibili con MagSafe all’editing su PC o Mac.