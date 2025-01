Satechi espande la potenza di Mac mini M4 con un hub su misura

Pubblicità

Progettato come base di sostegno per Mac mini M4 l’hub Satechi moltiplica porte e collegamenti, oltre ad offrire un vano per un SSD aggiuntivo opzionale: considerando il design perfettamente in linea con il mini computer Apple e le funzionalità offerte rischia di diventare un accessorio molto richiesto da chi possiede Mac mini M4 o da chi ha intenzione di comprarne uno.

Infatti è possibile contenere la spesa della macchina, mantenendo l’unità SSD di serie, per poi espandere successivamente lo spazio di archiviazione grazie al vano messo a disposizione dall’Hub Satechi. Il collegamento avviene tramite il cavo USB-C integrato, che può essere riposto sul fondo durante gli spostamenti.

Sempre sul fondo dell’hub è posizionato il vano in grado di ospitare unità SSD NVMe: lo spazio è sufficiente per ospitare SSD di varie dimensioni con capacità fino a 4TB. Un buon modo per evitare i costosi upgrade SSD di Apple senza avere dischi esterni sparsi sulla scrivania: grazie a questo hub l’utente può optare per unità SSD capienti a prezzi molto più contenuti.

Al prezzo di 99,99 dollari, circa 96 euro, l’hub Satechi per Mac mini M4 mette a disposizione anche due porte frontale USB A 3.2, una porta USB 2.0 e anche uno slot per schedine di memoria SD Card.

Non solo design e colori sono perfettamente in linea con Mac mini M4 ma ogni dettaglio costruttivo, inclusa forma e materiali. Come il computer Apple il telaio è in alluminio, ma l’hub è rivestito di morbido silicone nelle parti a contatto.

Il lato superiore è leggermente incassato per assicurare il corretto flusso dell’aria di raffreddamento. Infine nell’angolo posteriore sinistro una fessura lascia spazio per poter raggiungere il pulsante di accensione. In occasione del CES 2025 il costruttore annuncia che Satechi Stand & Hub sarà disponibile in quantità limitate a partire da febbraio.

Tutte le novità dal CES di Las Vegas da questa pagina di macitynet.