iPad 11, Apple Intelligence arriverà anche sugli iPad base

I futuri iPad entry level (nomi in codice J481 e J482) integreranno processori più veloci e il supporto a Apple Intelligence.

Lo riferisce il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg spiegando che gli attuali iPad base integrano il chip A14 e 4GB di memoria; la nuova versione di iPad base è prevista con chip A17 e 8GB di memoria, fondamentali per poter offrire funzionalità AI con Apple Intelligence.

Gurman prevede il rilascio in primavera ed è dunque probabile che annunci specifici arriveranno a marzo o aprile.

Gli ultimi iPad base sono stati presentati a ottobre 2022, vantano design all-screen con display Liquid Retina da 10,9″, fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo posizionata sul lato più lungo, porta USB-C, Wi-Fi 6 e connettività 5G nei modelli con connettività cellulare. I prezzi di listino partivano da 589€ ma attualmente si parte da 409€. Non è al momento chiaro se i prezzi dei futuri iPad base rimarranno gli stessi.

Per quanto riguarda i futuri iPad Air, nomi in codice J607, J608, J637 e J638 (riferimenti a iPad Air da 11″ e 13″ con e senza connettività 5G), Gurman riferisce che vedremo migliorie relative alle specifiche, e che si passerà dall’attuale chip M2 (CPU 8‑core con 4 performance core e 4 efficiency core, GPU 9-core, 8GB di RAM) al chip M4. Previsto anche l’arrivo di nuove Magic Keyboards sia per iPad 11 sia per i nuovi iPad Air.

Per quanto riguarda iPad Pro, è stato aggiornato a maggio 2024 con il chip M4 e non sono – per ora – previsti update imminenti; non se ne parlerà fino all’arrivo del chip M5, e quindi fine 2025 o inizio 2026.