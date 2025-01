CES 2025, OWC lancia il RAID da viaggio e i cavi Thunderbolt con lunghezza record

Pubblicità

Other World Computing (OWC) ha annunciato OWC ThunderBlade X12, una soluzione RAID professionale indicata come “rivoluzionaria” per il settore della produzione video, e OWC USB4 40Gb/s Active Optical Cable, cavo dedicato alla connettività su lunghe distanze, pensato per migliorare l’efficienza del flusso di lavoro.

OWC ThunderBlade X12

OWC ThunderBlade X12 è indicata come adatta ai i professionisti del settore televisivo e cinematografico alla ricerca di una soluzione hardware RAID trasportabile, in grado di offrire grandi quantità di storage con capacità elevatissime e prestazioni sotto forma di unità centrale hardware RAID trasportabile.

Il prodotto è indicato come in grado di risolvere le esigenze di chi cerca una soluzione RAID compatibile con configurazioni RAID 5, assicurando grandi velocità di trasferimento per flussi di lavoro importanti e backup sul posto, permettendo di passare facilmente dal set di produzione allo studio per la post-produzione. Il dispositivo è ottimizzato per flussi di lavoro delle produzioni in 4K, 6K, 8K e 12K o filmati stereoscopici 360 VR (video spaziali). La velocità arriva a 6,500MB/s, prestazioni che consentono di importare contenuti rapidamente e modificare filmati in modalità nativa per l’editing in tempo reale. La capacità di archiviazione può passare da 12TB a 96TB con supporto a configurazioni RAID 0, 1, 5 e 10.

Sono presenti LED con luce regolabile e il dispositivo vanta maggiore stabilità termica rispetto a modelli precedenti. È indicato come ideale per lavorare con flussi di lavoro 8K RAW, video 16K o produzioni VR. La disponibilità è prevista per marzo e il prezzo non è stato indicato.

OWC Active Optical Cable

L’OWC Active Optical Cable è indicato (qui i dettagli) come “la soluzione più potente e affidabile” per la connettività di dispositivi Thunderbolt 4/3 e USB4/3/2 su lunghe distanze. Offre fino a 40Gb/s di larghezza di banda, fino a 240W di power delivery, e supporto di risoluzioni fino a 8K fino a 4,5 metri. Sfruttando la connettività USB-C e tecnologia a fibre ottiche, elimina il limite della distanza di 2 metri dei tradizionali cavi Thunderbolt e USB4 a base di rame, permettendo di collocare i dispositivi a una distanza maggiore da fonti di rumore, o nasconderli per presentare ambienti di lavoro più “estetici” o offrire semplicemente una migliore gestione dei cavi.

Gli OWC Active Optical Cable sono disponibili in due lunghezze: nelle varianti da 3 metri (98,99$) e 4,5 metri (129,99$).

OWC Thunderbolt 5 Hub

Questo hub è una soluzione compatta per chi è alla ricerca di un modo per aumentare le porte Thunderblt 5. È possibile trasformare una singola connessione in tre porte Thunderbolt 5 e una porta USB-A. Supporta velocità bidirezionale fino a 80Gb/s, fino a 2x rispetto a Thunderbolt 4 e USB4, e fino a 120Gb/s per il collegamento di monitor che richiedono grande larghezza di banda. Negli USA il prezzo di questo hub è di 189,99$.