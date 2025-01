CES 2025, da Belkin strumenti per content creator e soluzioni di ricarica di qualità

Pubblicità

In occasione del CES 2025 (dal 7 all’11 gennaio 2025 a Las Vegas) Belkin ha presentato diversi nuovi prodotti appartenenti alle categorie Mobile Power, Audio e Future Ventures.

Il produttore sottolinea che a due anni dall’introduzione dell’utilizzo di materiali riciclati post-consumo (PCR) nei suoi prodotti, ha aggiornato la composizione di oltre 359 prodotti, sostituendo 432 tonnellate di plastica vergine con materiali in PCR.

Quest’anno numerosi caricabatterie e cavi più rinomati del brand riceveranno un aggiornamento dello chassis con l’utilizzo dell’85-90% di materiali in PCR, per essere in linea con l’impegno dell’azienda nel trovare modi più responsabili di fabbricare i propri prodotti.

I nuovi accessori saranno certificati GRS (Global Recycling Standard) e venduti in una confezione totalmente priva di plastica. L’iniziativa si propone di ridurre le emissioni di CO2 equivalenti per i materiali dei prodotti fino all’84,8%.

Tappetino di ricarica wireless magnetica da 15 W BoostCharge Pro

L’ultimo arrivato nella gamma di accessori di ricarica Qi2 è il tappetino di ricarica BoostCharge Pro: questo offre la ricarica wireless rapida fino a 15 W di potenza, un allineamento preciso con aggancio magnetico del telefono, supporto estraibile integrato e un cavo USB-C da 2 metri. È realizzato con materiali in plastica riciclata e sarà disponibile nei colori bianco e nero. Il tappetino di ricarica in questione sarà disponibile da giugno 2025 al prezzo previsto di 21,99€ (senza alimentatore) o 32,99€ (con alimentatore).

Caricabatteria USB-C compatto BoostCharge

Questa piccola ma potente soluzione di ricarica è in grado odi ricaricare rapidamente smartphone, tablet, console di gioco portatili, Chromebook e laptop con tecnologia USB-C Power Delivery. Compatto e con poli della spina pieghevoli, il caricabatteria è indicato come installabile nei luoghi difficili da raggiungere e si piega facilmente per il trasporto. Il prodotto è realizzato con materiali in plastica riciclata. Disponibile nelle opzioni con potenza da 45 W (35 x 35 x 39,5 mm) e 65 W (42,2 x 42,2 x 42,4). Sarà disponibile da arzo 2025 a 29,99€ (45 W) o 34,99€ (65 W).

Power bank 20K con cavo integrato BoostCharge

Questa power bank da 20.000 mAh consente di ricaricare velocemenet vari dispositivi. Supporta la ricarica rapida PD (Power Delivery) per telefoni, tablet e altri dispositivi con PD a 30 W ed è indicata come in grado di ricaricare un iPhone 16 Pro dallo 0 al 50% in 25 minuti. La capacità di 20.000 mAh fornisce fino a 3 ricariche complete e 87 ore aggiuntive di durata della batteria.

Il cavo USB-C integrato consente di ricaricare durante gli spostamenti e le porte USB-C e USB-A aggiuntive permettono di ricaricare fino a 3 dispositivi nello stesso istante. Realizzata con materiali in plastica riciclata e disponibile nei colori nero, bianco, blu e rosa. Sarà disponibile da maggio 2025 a 44,99€.

Auricolari SoundForm Anywhere

Indicati come “progettati per offrire comfort per tutta la giornata”, questi auricolari semi open-ear vantano un profilo sottile e piatto che consente loro di rimanere saldamente in posizione quando ci si allena o si sta sdraiati. Vantano durata della batteria di 27 ore (fino a 7 ore con una singola ricarica e 20 ore aggiuntive tramite la custodia) e microfoni ENC in ciascun earbud per ridurre attivamente il rumore di sottofondo e promettono “chiamate con audio chiaro”. Vantano classificazione IPX-4 per la resistenza al sudore e agli schizzi d’acqua e garantiscono 90 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica rapida USB-C. La confezione include una custodia compatta con clip di aggancio per facilitare il trasporto. È possibile agganciarli ad un portachiavi o custodirla nella tasca dei jeans. L’arrivo è previato per il secondo trimestre; il prezzo non è stato ancora definito.

SoundForm Isolate

SoundForm Isolate sono indicate come le prime cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore (ANC) di Belkin. Vantano cancellazione attiva del rumore a un prezzo ragionevole, design pieghevole, morbidi cuscinetti CloudCushion per e un effetto integrato per il relax che consente di riprodurre il suono delle onde dell’oceano per eliminare il rumore circostante. Vantano 60 ore di durata della batteria (o 40 ore con funzione ANC attiva), 3 modalità di ascolto (Standard, ANC e Hear-Thru), la tecnologia Bluetooth 5.4 Multipoint per l’abbinamento a due dispositivi, controlli touch intuitivi e driver da 40 mm di qualità. La confezione include un cavo di ricarica USB-C e un cavo audio da 3,5 mm. Il prodotto è disponibile nei colori nero e sabbia. Il prodotto è già ordinabile ora a 49,99€.

Kit per creator Stage

Il kit per creator di Belkin offre strumenti per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti in erba. Questo kit all-in-one include attrezzature essenziali come un treppiede con altezza di 1,7 metri, un supporto di montaggio magnetico per telefono con angolazione regolabile, un set di microfoni clip-on indossabili con raggio di trasmissione di 100 metri e fino a 5 ore e mezza di funzionamento per carica, e un cavo USB-C da 15 cm, per rendere più facile catturare audio e video con qualità professionale. Il design compatto e leggero ne facilità la portabilità. Il kit offre tutto il necessario per effettuare registrazioni a mani libere e si abbina con il Supporto Pro con tracking automatico per catturare automaticamente i movimenti a 360° in modalità paesaggio e a 90° in modalità ritratto, senza dover ricorrere ad un assistente di ripresa. L’arrivo di questo kit è previsto per maggio 2025; il prezzo non è stato ancora definito.

Stage PowerGrip

PowerGrip combina la funzionalità di una power bank ad alta capacità con la praticità di un’impugnatura per telefono ergonomica. Pensato per creatori di contenuti, viaggiatori e multitasker, PowerGrip vanta una batteria da 10.000 mAh, ricarica wireless magnetica da 7,5 W, porte di uscita USB-C, un cavo di ricarica USB-C retrattile e uno schermo LED per comunicare il livello di batteria restante. Sarà disponibile in tre colori (celeste pastello, beige sabbia e nero pepe). L’arrivo è previsto a maggio 2025; il prezzo è ancora da definire.