Cielo stellato in cameretta col proiettore in sconto a soli 5 €

Pubblicità

Se volete creare al volo una coreografia in casa e addormentarvi con la sensazione di stare all’aperto, o per rendere la visione di un film ancora più immersiva, potete acquistare il proiettore in super-offerta che vi mette il cielo stellato in una stanza senza dover tinteggiare le pareti.

Si tratta di una soluzione per altro molto più economica di un pittore e perfino reversibile perché spegnendolo, tutto torna come prima.

Altro punto a suo favore è poi la possibilità di spostarlo dove si vuole, così oltre a ricreare il cielo notturno in camera magari per addormentarsi con l’impressione di trovarsi all’aperto, si può ad esempio usare in salotto creando una scenografia che renda la visione del film ancora più immersiva. E perché no, anche in automobile: ve le immaginate quelle storie raccontate ai bambini mentre si viaggia di notte, con un bel cielo stellato al posto del più sterile tettuccio?

Il proiettore in questione ha una presa USB per l’alimentazione oppure si possono usare 3 batterie stilo AA (da comprare separatamente).

Ha la forma di una sfera con diametro da 12 centimetri e la proiezione è anche mobile, il che rende l’effetto ancora più ipnotico. Si può scegliere tra 8 diverse modalità selezionando l’effetto e i colori che più vi piacciono.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 19 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 74% andando a spendere intorno ai 5 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.