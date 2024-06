Spina da viaggio e caricabatterie fino a 65W sconto a solo 32,87€

Pubblicità

Se siete tra coloro che fanno spesso vacanze all’estero sapete quanto è utile un adattatore per le spine internazionali. I questo caso converrete lo Zendure Passport III che svolge questa funzione e nel contempo anche quella di caricabatterie USB ad un prezzo scontato rappresenta un’occasione da non perdere: 32,87 €

Questo accessorio (recensito in una sua precedente versione qui) è un vero, interessante all-in-one.

Da una parte racchiude la spina italiana, USA, australiana, cinese, Regno Unito ed Europea (Schucko) che grazie a degli appositi slider; si può tirare fuori la spina da collegare alla relativa presa di corrente del paese in cui ci si trova in quel momento. Non sarà quindi più necessario acquistare svariati adattatori e portarsi dietro tutti gli alimentatori dei vari dispositivi: ne basta solo uno, questo, per ricaricarne fino a due contemporaneamente.

Ma l’aspetto ancora più interessante è il fatto che lo Zendure Passport supporta direttamente i dispositivi PD 3.0, QC 3.0, PPS 3A, AFC e FCP attraverso 4 porte USB-C e 1 USB-A.

Le tre porte USB-C sono una rarità. Altri concorrenti hanno solo porte USB-A. Quelli che hanno porte USB-C ne hanno una sola. Infine anche quelli che ne hanno più di uno, non pareggiano la potenza disponibile dello Zendure Passport III che arriva a 65W.

In pratica se avete un MacBook Air potete dimenticarvi a casa il caricabatterie e se avete un Mac più potente con questo adattatore avete un caricabatterie di riserva che magari non è così veloce nel ricaricare il vostro portati come quello originale ma è perfetto come back up.

Eccellente le specifiche. Al contrario di altri accessori simili l’adattatore SKROSS supporta fino 1000 W a 100 V o 2500 W a 250 V, in modo da poter persino collegare potenti dispositivi come asciugacapelli da viaggio. Offre supporto alla tensione di ingresso: 100 V – 250 V, 50/60 Hz con carico massimo da 10A. La sicurezza è garantita da un fusibile sostituibile.

Lo Zendure Passport III costerebbe 59,99 €. Oggi è in sconto “doppio”. C’è un ribasso di giornata che lo porta a 42,87 euro ma poi trovate anche un coupon da 10€ che lo sconta ulteriormente a 32,87€