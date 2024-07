OpenAI fa partire le conversazioni vocali con ChatGPT

Pubblicità

OpenAI ha iniziato il rollout della modalità vocale per ChatGPT, funzionalità che ha iniziato a rendere disponibile per un numero ristretto di utenti a pagamento (ChatGPT Plus).

Presentata per la prima volta nell’ambito dell’evento Spring Update, la modalità vocale permette di conversare in tempo reale e in modo più naturale con ChatGPT.

Si può chiacchierare in modo naturale, interrompendo le conversazioni alla stregua di quando si parla con un essere umano, e tenere conto di humor, sarcasmo, ecc.

Dal momento che non è necessario attendere la conversione del parlato in testo e viceversa, la latenza è ridotta al minimo.

Questa modalità, come accennato, era stata presentata a maggio, mostrando una voce denominata Sky che all’ascolto appariva molto simile a quella di Scarlett Johansson. L’attrice non aveva gradito l’uso della sua voce senza autorizzazione, e aveva riferito di avere in precedenza ricevuto diverse offerte dal CEO di OpenAI, Sam Altman, che voleva la sua voce per l’IA. L’attrice aveva riferito di essere “scioccata, arrabbiata e incredula” per l’uso che era stato fatto della sua voce senza autorizzazione. OpenAI si era giustificata, affermando che la voce di Sky non era pensata per ricordare quella di Johansson, ma ha preferito rimuoverla dopo che l’attrice aveva assunto un consulente legale.

Dopo l’iniziale dimostrazione della modalità voce avanzata, OpenAI ha lavorato per migliorare ulteriormente la qualità delle conversazioni. È possibile sezionare quattro voci e sono stati predisposti meccanismi per impedire l’imitazione delle voci di personaggi famosi. Sono state inoltre predisposte “barriere di protezione” per bloccare contenuti violenti o protetti da copyright, e i test con un numero elevato di persone dovrebbero permettere di migliorare ancora l’assistente.

La nuova modalità vocale sarà disponibile in futuro per tutti gli utenti di ChatGPT Plus.

