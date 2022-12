Protocollo Matter, Amazon ha ufficialmente annunciato il supporto in Italia

Amazon ha fatto sapere che i clienti in Italia e di tutto il mondo dei dispositivi smart Echo e dei sistemi mesh eero potranno utilizzare Matter, il protocollo di interoperabilità per la Casa Intelligente, tramite Wi-Fi, per la gestione di lampadine, prese e interruttori, tramite configurazione Android.

Amazon, come membro fondatore del protocollo, riferisce di stare supportando l’integrazione di Matter su oltre 100 milioni di dispositivi nel mondo, attraverso i 30 modelli di dispositivi Echo ed eero.

Questo è il primo passo per rendere la Casa Intelligente più interoperabile e semplice. All’inizio del prossimo anno, si aggiungeranno il supporto Matter per iOS, Thread, altre tipologie di dispositivi e la restante parte di modelli Echo ed eero.

Matter, lo ricordiamo, è un nuovo standard di connettività per la smart home (supportato anche da iOS 16 e iPadOS 16, e Apple TV o HomePod come hub domestico) che consente agli accessori compatibili di funzionare insieme su ecosistemi differenti, e offre più opzioni e interoperabilità, sempre con il massimo della sicurezza.

Google ha già abilitato Matter per la casa smart in Android e poco dopo che Matter è stato rilasciato ufficialmente, anche Samsung ha annunciato la collaborazione con Google per poter aggiungere facilmente dispositivi già configurati con SmartThings a Google Home, e viceversa. Amazon, uno degli altri fondatori dell’Alleanza, ha anche elencato i 17 dispositivi Echo che supporteranno lo standard a partire da questo mese.

