Sconti invernali Canon, risparmiate fino 300 € questo Natale

Dopo il rimborso di novembre e il Winter Cash Back, Canon sta lanciando gli sconti invernali che permetteranno ai clienti di risparmiare fino a 300 € su un’ampia gamma di prodotti acquistati questo Natale.

I termini dell’offerta

Per la precisione l’offerta è valida a partire dal 19 dicembre e fino alla mezzanotte del 13 gennaio 2023 e non è cumulabile con altre promozioni Canon.

Come già avvenuto per gli altri sconti proposti dall’azienda, anche in questo caso comprando sul sito ufficiale si beneficia della spedizione standard gratuita e della possibilità di reso gratuito entro 30 giorni su tutti gli ordini a partire da 30 €. E ovviamente c’è la garanzia del produttore di 2 anni (European Warranty System).

Cosa comprare

La linea di prodotti Canon in sconto questo Natale è ampia e comprende diverse fotocamere inclusa l’istantanea Zoemini S2, e poi obiettivi, binocoli e molto altro.

Ad esempio la reflex EOS 90D costa 1.419,99 € solo corpo ma si risparmia il 15% alla cassa (-213 €), oppure l’obiettivo Canon EF 50 mm f/1.8, il cosiddetto “cinquantino” venduto per 142,99 € si acquista con uno sconto del 10% (-14,3 €).

Se qualcuno stava facendo un pensierino sull’eccellente 85 mm f/1.2 per ritrattistica, c’è lo sconto del 10% (-334,99 €), e altri 300 € si risparmiano sull’acquisto della 5D Mark IV (3.239,99 €).

E poi come dicevamo ci sono sconti su binocoli, set di inchiostro per stampanti, carta fotografica per fotocamere istantanee, batterie, custodie, coperchi, scanner, zaini, impugnature e adattatori.

Come funziona

Mentre in precedenza si trattava di cashback e quindi c’era da affrontare la spesa a prezzo pieno e poi, compilando opportunamente un apposito modulo, si otteneva un rimborso con accredito sul conto bancario, in questo caso lo sconto viene applicato subito e nel carrello, quindi il risparmio è immediato e in fase di acquisto, senza dover compilare moduli o seguire particolari procedure.

Per ogni prodotto che trovate elencato in questa pagina viene già indicato il prezzo di acquisto e lo sconto disponibile: in alcuni si tratta di un taglio percentuale, in altri invece viene segnalato l’importo in euro che si risparmia al momento dell’ordine.